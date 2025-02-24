Ουκρανία: Σκεπτικός ο Λαβρόφ, πρόθυμος ο Ερντογάν

Οι διαδικασίες για το Ουκρανικό προχωρούν με γοργό ρυθμό. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ βρίσκεται στην Άγκυρα και είχε νωρίς το πρωί συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στο τουρκικό υπουργείο.



Αμέσως μετά οι δυο διπλωμάτες παραχώρησαν κοινή συνέντευξη Τύπου σε μια κατάμεστη αίθουσα από Τούρκους και ξένους δημοσιογράφους. Ο Χακάν Φιντάν τόνισε, ότι η Άγκυρα αποδίδει μεγάλη σημασία στη νέα πρωτοβουλία για την επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με στόχο την επίτευξη αποτελέσματος. Επανέλαβε την πρόταση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες και να παράσχει κάθε υποστήριξη για την εδραίωση της ειρήνης, όπως και στο παρελθόν, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε. Η αυξανόμενη διαβούλευση και ο συντονισμός απέναντι σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Τουρκία και Ρωσία θα έχει μεγάλο όφελος, είπε ο Φιντάν, προσθέτοντας ότι «Σύμφωνα με τους στόχους που υπέδειξαν ο πρόεδρός μας και ο κ. Πούτιν, στοχεύουμε να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας σε διμερή και διεθνή θέματα».

Διαπραγματεύσεις με στόχο τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία

Σήμερα, επεσήμανε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, καθώς ο πόλεμος μπαίνει στον τέταρτο χρόνο του, υπάρχει μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία στοχεύει να τερματίσει τον πόλεμο μέσω διαπραγματεύσεων: «Αυτή η κατάσταση συμπίπτει με την πολιτική που ακολουθούμε από την αρχή του πολέμου. Πιστεύουμε ότι μια λύση μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή και των δύο πλευρών», τόνισε Χακάν Φιντάν, κάνοντας σαφές ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να διαλύσει τις στενές σχέσεις της με την Ουκρανία. Και όλα αυτά τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο Ερντογάν έσπευσε να προσκαλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Άγκυρα, ενώ Άραβες, Ρώσοι και οι Αμερικανοί συζητούσαν για την τύχη της χώρας του χωρίς εκείνον παρόντα. Η διατήρηση της σχέσης με τον Ουκρανό πολιτικό διασφαλίζει κατά ένα τρόπο την συμμετοχή της Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που πρόκειται να στηθεί.



Από την πλευρά του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε, ότι, παρά τις διεθνείς εντάσεις «ο πρόεδρος Πούτιν και ο πρόεδρος Ερντογάν είναι σε συνεχή επαφή». Στη μακρά συζήτηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του, είπε ότι τον ενημέρωσε για τιςσυνομιλίες στο Ριάντ όπου προέκυψαν ‘διαφορετικές απόψεις’, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας με τους εταίρους μας στις ΗΠΑ και αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν εκτενείς διαβουλεύσεις. Ο Λαβρόφ επαίνεσε τη συνέπεια των ΗΠΑ στις θέσεις τους, λέγοντας ότι οι θέσεις τόσο της Ουκρανίας όσο και των ευρωπαϊκών χωρών αλλάζουν συχνά και ότι «σε αυτό το πλαίσιο, η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ξεχωρίζει».

Τουρκικά ΜΜΕ: Στην Άγκυρα το "κλειδί" για το Ουκρανικό

Ωστόσο δηλώνει επιφυλακτικός σχετικά με την επόμενη κίνηση της Ρωσίας: «Θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες μόνο όταν οι διαπραγματεύσεις αυτές αποφέρουν ένα σταθερό και βιώσιμο αποτέλεσμα, που ταιριάζει στη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε. «Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε στενά τις συζητήσεις και τις συναντήσεις. Η Τουρκία είναι έτοιμη να παίξει οποιονδήποτε ρόλο για να επιταχύνει ή να διευκολύνει. Στόχος μας είναι να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατόν».



Ο Ρώσος υπουργός των Εξωτερικών έγινε αργότερα δεκτός από τον πρόεδρο Ερντογάν. Η συνάντηση, που έλαβε χώρα στο προεδρικό συγκρότημα στην Άγκυρα ήταν κλειστή για ΜΜΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως συζητήθηκε ο πόλεμος στην Ουκρανία, περιφερειακά θέματα και διμερείς σχέσεις. Η επίσκεψη Λαβρόφ συμπίπτει με την τρίτη επέτειο της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ως εκ τούτου θεωρείται ότι έχει κρίσιμη σημασία. Ο Ερντογάν θα προεδρεύσει συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου μετά από την οποία αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις.



Τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το κλειδί της λύσης στο Ουκρανικό βρίσκεται στην Άγκυρα και ότι όλα δείχνουν ότι «είμαστε κοντά σε συμφωνία».

