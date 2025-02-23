Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ θα επισκεφθεί αύριο Δευτέρα την Τουρκία για να συζητήσει τις πρόσφατες συνομιλίες της Μόσχας με Αμερικανούς αξιωματούχους και τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα μπορεί να συμβάλει στη διαδικασία, έγινε γνωστό από πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Τουρκία, η οποία φιλοξένησε τις αρχικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία μετά την ρωσική εισβολή το 2022, είναι έτοιμη να αναλάβει αυτόν τον ρόλο το επόμενο διάστημα», δήλωσε η πηγή η οποία δεν κατονομάζεται.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Λαβρόφ και ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν θα συζητήσουν επίσης την εκεχειρία στη Γάζα και την κατάσταση στην Συρία, όπου η Τουρκία θα τονίσει την ανάγκη για εδαφική ενότητα στη Συρία και την εκδίωξη των τρομοκρατών.

Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν βήματα προς «μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη μέσω διπλωματικών διαδικασιών στην Ουκρανία και τις πρόσφατες επαφές ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ρωσία,, καθώς και την συμβολή που μπορεί να έχει η Τουρκία στην διαδικασία, δήλωσε η πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

