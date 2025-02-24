Η τσεχική αστυνομία συνέλαβε 22 άτομα και διενήργησε 46 έρευνες που συνδέονται με φερόμενη διαφθορά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, η οποία περιλαμβάνει 160 εκατομμύρια ευρώ (167,50 εκατομμύρια δολάρια) από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δήλωσαν οι Αρχές τη Δευτέρα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος 16 ατόμων για διαφθορά, απάτη με επιδοτήσεις, ζημία στα οικονομία συμφέροντα της ΕΕ και ξέπλυμα, ανέφεραν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και η τσεχική αστυνομία.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε ότι η έρευνα είχε να κάνει με την υποψία για «σοβαρή διαφθορά» σε έργα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και έκανε αναφορά για 16 υπόπτους σε νοσοκομείο στην Πράγα.

Το υπουργείο Υγείας της Τσεχίας δήλωσε ότι δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες για την έρευνα, αλλά είναι έτοιμο να συνεργαστεί ή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Περισσότεροι από 350 αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στο νοσοκομείο, εταιρείες και δικηγορικό γραφείο. Η τσεχική αστυνομία είπε ότι η έρευνα για την ομάδα ατόμων ξεκίνησε το 2023. Οι βασικοί ύποπτοι αντιμετωπίζουν ποινές έως και 12 ετών εάν κριθούν ένοχοι, ανέφερε η αστυνομία.

Σε μια ξεχωριστή υπόθεση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ηγήθηκε έρευνας για δημόσιες συμβάσεις παροχής ιατρικών προμηθειών σε νοσοκομεία πριν από ένα χρόνο, η οποία οδήγησε στη σύλληψη 10 ατόμων.

Πηγή: skai.gr

