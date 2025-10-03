Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χάρκοβο, 13.000 χοίροι νεκροί

Επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά σε χοιροτροφείο στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 13.000 ζώα, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών διάσωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην κοινότητα Νοβοβοντολάζκα, στην περιφέρεια του Χάρκοβο. Η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε ότι ένας εργαζόμενος στο αγρόκτημα τραυματίστηκε από την επίθεση.

Οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, που διαρκεί πλέον τριάμισι χρόνια, επηρεάζουν σημαντικά και το ζωικό βασίλειο. Σε προηγούμενες ρωσικές επιθέσεις είχαν πληγεί στάβλοι και ζωολογικοί κήποι. Όπως αναφέρουν οι αρχές, τα ζώα βρίσκονταν σε οκτώ διαφορετικά κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 13.000 τετραγωνικών μέτρων. Όλα τα χοιροστάσια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

