Τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 3 Οκτώβρη, μετά από επιθυμία του Αμερικανού προέδρου.
Ο Τούρκος ηγέτης συνεχάρη τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές του ενέργειες και την πραγματική του θέληση να παύσει η πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας, αλλά επεσήμανε στον πρόεδρο των ΗΠΑ πως αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν το Ισραήλ αποφασίσει να τερματίσει το νωρίτερο τις εχθροπραξίες. Υποσχέθηκε, επίσης, πως η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις ενέργειες και το όραμα του Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη.
Ο Ερντογάν επεσήμανε ότι η συζήτηση επεκτάθηκε στο φλέγον θέμα της αγοραπωλησίας των επιβατικών και μαχητικών αεροπλάνων μεταξύ των δύο χωρών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.