Ο Ερντογάν χαιρετίζει τις ειρηνευτικές ενέργειες Τραμπ, αλλά το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις για να πιάσουν τόπο

Τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών μετά από επιθυμία του Αμερικανού προέδρου - Συζήτησαν πέραν του πολέμου τα δεδομένα γύρω από την πώληση των αεροσκαφών

Τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 3 Οκτώβρη, μετά από επιθυμία του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τούρκος ηγέτης συνεχάρη τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές του ενέργειες και την πραγματική του θέληση να παύσει η πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας, αλλά επεσήμανε στον πρόεδρο των ΗΠΑ πως αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν το Ισραήλ αποφασίσει να τερματίσει το νωρίτερο τις εχθροπραξίες. Υποσχέθηκε, επίσης, πως η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις ενέργειες και το όραμα του Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη.

Ο Ερντογάν επεσήμανε ότι η συζήτηση επεκτάθηκε στο φλέγον θέμα της αγοραπωλησίας των επιβατικών και μαχητικών αεροπλάνων μεταξύ των δύο χωρών. 

