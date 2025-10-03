Τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, 3 Οκτώβρη, μετά από επιθυμία του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τούρκος ηγέτης συνεχάρη τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές του ενέργειες και την πραγματική του θέληση να παύσει η πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας, αλλά επεσήμανε στον πρόεδρο των ΗΠΑ πως αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν το Ισραήλ αποφασίσει να τερματίσει το νωρίτερο τις εχθροπραξίες. Υποσχέθηκε, επίσης, πως η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τις ενέργειες και το όραμα του Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη.

Ο Ερντογάν επεσήμανε ότι η συζήτηση επεκτάθηκε στο φλέγον θέμα της αγοραπωλησίας των επιβατικών και μαχητικών αεροπλάνων μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

