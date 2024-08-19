Δεκάδες χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν έξω από τις εγκαταστάσεις όπου θα διεξαχθεί το Εθνικό Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος, σήμερα, την ημέρα της έναρξής του, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη θέση της κυβέρνησης Μπάιντεν έναντι του Ισραήλ και του πολέμου του στη Γάζα.

Μια πορεία 1.600 και πλέον χιλιομέτρων, την οποία οργανώνει η οργάνωση March on the DNC αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ένα πάρκο έξω από το στάδιο όπου θα διεξαχθεί το συνέδριο, ώρες προτού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απευθυνθεί στους συνέδρους.

Οι διοργανωτές συνεχίζουν σήμερα τις διαπραγματεύσεις με τις αρχές με στόχο να επεκτείνουν τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η πορεία, προκειμένου όλοι οι διαδηλωτές να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, δήλωσε ο Χάτεμ Αμπουντάγιε, ένας εκπρόσωπος Τύπου της Πορείας, η οποία διεξάγεται με τη στήριξη περισσότερων από 200 οργανώσεων.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι οργανωτές είπαν στο Ρόιτερς ότι πολλοί άνθρωποι αναμένεται να έρθουν από παλαιστινιακές και αραβικές κοινότητες στο Ιλινόι και γειτονικές πολιτείες. Ο συνασπισμός περιλαμβάνει επίσης οργανώσεις που προασπίζονται διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και τη φυλετική δικαιοσύνη.

Ο Αμπουντάγιε λέει πως αναμένει δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στην εκδήλωση στις 21.00 ώρα Ελλάδας. Η οργάνωση θα εγγυηθεί την ασφάλεια της κινητοποίησης και δεν αναμένει πως θα σημειωθούν βίαια επεισόδια από τους διαδηλωτές, την ώρα που ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ θα έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά.

Οι διαδηλωτές θέλουν η αστυνομία να μην παραβιάσει το δικαίωμά τους της ελευθερίας του λόγου, όπως επισήμανε ο ίδιος.

«Αυτή είναι η μοναδική ευθύνη τους. Δεν τους χρειαζόμαστε να μας κρατήσουν ασφαλείς. Δεν τους χρειαζόμαστε να μας προστατεύσουν, απλά να μην καταπατήσουν τα δικαιώματά μας», είπε σήμερα το πρωί ο Αμπουντάγιε.

Μια ακόμη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, την ημέρα που η Κάμαλα Χάρις αναμένεται να αποδεχθεί το χρίσμα.

Εδώ και μήνες υποστηρικτές των Παλαιστινίων διαμαρτύρονται για τη στρατιωτική και οικονομική στήριξη της διοίκησης Μπάιντεν προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του εναντίον της Χαμάς, κατά τον οποίο έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 40.000 Παλαιστίνιοι στη Γάζα.

«Οι Δημοκρατικοί βρίσκονται στην εξουσία», δήλωσε σήμερα ο Αμπουντάγιε. «Είναι ο πόλεμός τους. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για αυτόν, είναι συνεργοί και αυτοί μπορούν να τον σταματήσουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.