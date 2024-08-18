Ουκρανία: «Χτυπήσαμε άλλη μία γέφυρα στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ»

Νέο πλήγμα φαίνεται ότι κατάφερε το Κίεβο στη Μόσχα. Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν άλλη μία γέφυρα στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, για να προκαλέσουν προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στην περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

«Άλλη μια γέφυρα λιγότερη. Η Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να πλήττει τις δυνατότητες επιμελητείας του εχθρού με αεροπορικά πλήγματα ακριβείας», δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Μίκολα Ολεστσούκ δημοσιοποιώντας στο Telegram βίντεο από την επίθεση.

Πρόκειται για τη δεύτερη γέφυρα που καταστρέφεται από τις ουκρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες, και θα εμποδίσει περαιτέρω την ικανότητα της Ρωσίας να ανεφοδιάζει στρατεύματα, ελπίζοντας να αποτρέψει περαιτέρω διείσδυση της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος.

Commander of Ukrainian Air Force Mykola Oleshchuk shared footage of the destruction of another bridge over river Seim in the Kursk region. This has a significant impact on enemy logistics in the bridgehead. pic.twitter.com/LPJjUfgEuN — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 18, 2024

Στο μεταξύ, η Βόρεια Κορέα καταδίκασε την εισβολή της Ουκρανίας στο ρωσικό έδαφος, χαρακτηρίζοντάς την «ασυγχώρητη πράξη τρομοκρατίας» που υποστηρίζεται από την Ουάσινγκτον και τη Δύση και προσθέτοντας ότι θα τάσσεται πάντα με το μέρος της Ρωσίας, η οποία επιδιώκει να προστατεύσει την κυριαρχία της, μεταδίδουν σήμερα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Η επιδρομή της Ουκρανίας στο εσωτερικό της Ρωσίας είναι προϊόν της αντιρωσικής συγκρουσιακής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ωθεί την κατάσταση στο χείλος του Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Οι ΗΠΑ παρέδωσαν «αστρονομικές» ποσότητες θανατηφόρων όπλων στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρεται στο τηλεγράφημα.

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά την ένοπλη επίθεση εναντίον του ρωσικού εδάφους από το καθεστώς ανδρεικέλων του Ζελένσκι, που ελέγχεται και στηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση, ως μια ασυγχώρητη πράξη επίθεσης και τρομοκρατίας», ανέφερε σε δήλωσή του το βορειοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το KCNA.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, η ρωσική επίθεση στο Κίεβο που απετράπη τα ξημερώματα είναι «πολύ πιθανό» να πραγματοποιήθηκε με «βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους KN-23».

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου για τρίτη φορά αυτό το μήνα και, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, όλοι οι πύραυλοι καταστράφηκαν καθώς πλησίαζαν στην πόλη, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σημειώνεται ότι τα αναπάντητα ερωτήματα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον πόλεμο ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία είναι δεκάδες. Το Κίεβο φαίνεται να «έπιασε στον ύπνο» τη Μόσχα και με μία αιφνιδιαστική επιχείρηση, πέρασε στην αντεπίθεση σε ρωσικό έδαφος, με τον ουκρανικό στρατό να φτάνει αρκετά χιλιόμετρα εντός της ρωσικής επικράτειας.

Ένα μεγάλο ερώτημα είναι το εξής: Τι προσδοκά η Ουκρανία από την εισβολή στο ρωσικό έδαφος;

Ένα δεύτερο μεγάλο ερώτημα είναι η αντίδραση της Ρωσίας, η οποία, μέχρι τώρα, δείχνει να είναι κάτι παραπάνω από υποτονική.

Οι μάχες και κατ' επέκταση το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, έχουν μεταφερθεί στην περιφέρεια κυρίως του Κουρσκ, το οποίο έχει πληγεί σημαντικά από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Ρωσία έχει «τραβήξει» μεγάλο αριθμό στρατιωτών από το μέτωπο της Ουκρανίας, στα ρωσικά σύνορα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την απειλή στο έδαφός της.

Αναφορές από χώρες της Δύσης, κάνουν λόγο για ένα σχέδιο που καταρτίστηκε με απόλυτη μυστικότητα από το Κίεβο, αιφνιδιάζοντας ακόμα και στενούς συμμάχους.

Με δεδομένη τη ρωσική κατάληψη στο Ντονμπάς και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, που συνδέονται με τη Ρωσία, ένα ακόμα μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής: Πώς σχεδίασε και υλοποίησε το Κίεβο το σχέδιό του;

Η απάντηση έχει πολλά σκέλη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.