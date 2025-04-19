Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν Χάρκοβο και Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας, στη διάρκεια της νύχτας, με στόχο κατοικημένες περιοχές, όπως δήλωσε σήμερα (19/4) ο δήμαρχος Ιχορ Τέρεχοφ.

Δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες.

Το πλήγμα έγινε μία ημέρα αφού ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 50 άλλοι να τραυματιστούν.

Ρωσικό drone έπληξε και την πόλη της Ζαπορίζια στη διάρκεια της νύχτας. Ο τοπικός κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ ανέφερε μέσω Telegram ότι έγινε επίθεση, προσθέτοντας ότι ξέσπασε πυρκαγιά και ότι στο σημείο βρίσκονταν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

