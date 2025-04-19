Οι αμερικανικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί εναντίον λιμένα στον οποίο βρίσκονταν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας στην Υεμένη είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 80 άνθρωποι, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή 18/4) οι αντάρτες Χούθι, στη φονικότερη επιδρομή από την έναρξη της αμερικανικής εκστρατείας πριν από 15 μήνες εναντίον του κινήματος αυτού, που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Οι Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της εμπόλεμης Υεμένης, έκαναν λόγο χθες βράδυ για νέους βομβαρδισμούς, που απέδωσαν στις ΗΠΑ, με στόχο την πρωτεύουσα Σανάα και τα περίχωρά της, υπό τον έλεγχό τους.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Πέμπτη πως στοχοποίησαν και «κατέστρεψαν» το λιμάνι Ρας Ίσα, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά), στα χέρια των Χούθι.

Σκοπός των βομβαρδισμών αυτών ήταν «να εξαλειφθεί αυτή η πηγή καυσίμων για τους υποστηριζόμενους από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι και να στερηθούν παράνομα έσοδα που χρηματοδοτούσαν τις ενέργειες των Χούθι για να κατατρομοκρατείται ολόκληρη την περιοχή για πάνω από δέκα χρόνια», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

Ο απολογισμός των θυμάτων των αμερικανικών πληγμάτων στο λιμάνι «ανήλθε σε 80 νεκρούς και 150 τραυματίες», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στο κίνημα των ανταρτών, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως αφότου οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εντατικοποιήθηκαν, στα μέσα Μαρτίου, έχουν σκοτωθεί 198 άνθρωποι.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη 15η Μαρτίου ότι ξεκινά στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον των Χούθι για να τους αναγκάσει να σταματήσουν να απειλούν εμπορικά πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, θαλάσσιες οδούς καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Η επίθεση στο λιμάνι Ρας Ίσα «προκάλεσε μεγάλες ζημιές» που «θα πλήξουν τη ναυσιπλοΐα και τον εφοδιασμό με πετρέλαιο (…) επιτείνοντας τα δεινά του υεμενίτικου λαού», σύμφωνα με ανακοίνωση των λιμενικών αρχών που αναμετέδωσε το Αλ Μασίρα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε πλάνα τραβηγμένα νύχτα, στα οποία διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα να κείτονται στο έδαφος, μέλη σωστικών συνεργείων να μεταφέρουν θύματα με φορεία, ανάμεσά τους ένα με εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια.

Στο οπτικό υλικό αυτό εικονίζεται επίσης η στιγμή ενός από τα πλήγματα, με σφαίρα φωτιάς να φωτίζει τομέα όπου είναι αγκυροβολημένα πλοία.

Σε πελώρια διαδήλωση που οργανώθηκε χθες Παρασκευή στη Σανάα, ο εκπρόσωπος των Χούθι για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια διαβεβαίωσε πως οι αντάρτες εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες το πρωί πως αναχαιτίστηκε πύραυλος που είχε εκτοξευτεί από την Υεμένη.

Οι Χούθι ανέφεραν επίσης πως έβαλαν στο στόχαστρο δυο αμερικανικά αεροπλανοφόρα που πλέουν ανοικτά της Υεμένης, τα USS Harry Truman και USS Carl Vinson.

«Η συνέχιση της επίθεσης εναντίον της χώρας μας δεν θα κάνει τίποτε άλλο παρά να αυξήσει τις επιχειρήσεις» των Χούθι, διατράνωσε ο κ. Σάρια απευθυνόμενος σε πλήθος που συγκεντρώθηκε για να διαδηλώσει εναντίον των αμερικανικών βομβαρδισμών και να εκφράσει την υποστήριξή του στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρόμοιες συγκεντρώσεις έγιναν επίσης σε άλλες περιοχές στα χέρια των Χούθι, ιδίως στη Σαάντα (βόρεια), όπου εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν πορεία φωνάζοντας το σύνθημα «θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ», σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το Αλ Μασίρα.

Οι Χούθι, όπως και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά και το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, είναι μέρος αυτού που το Ιράν χαρακτηρίζει «άξονα της αντίστασης» στο Ισραήλ, ορκισμένο εχθρό του.

Η Τεχεράνη καταδίκασε τις «βάρβαρες» αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.

Οι ΗΠΑ, που χαρακτήρισαν εκ νέου τους Χούθι «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», επέβαλαν την Πέμπτη κυρώσεις σε βάρος τράπεζας της Υεμένης και των βασικών ηγετών της λόγω της «ουσιώδους» υποστήριξης του πιστωτικού ιδρύματος στο κίνημα.

Οι Χούθι άρχισαν να βάζουν στο στόχαστρο με πυραύλους και drones την εμπορική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα κάπου έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση στη Διώρυγα του Σουέζ, από όπου διερχόταν ως πέρυσι περί το 12% της παγκόσμιας θαλάσσιας εμπορικής κίνησης. Λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία συνδεόμενα με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Οι επιθέσεις τους προκάλεσαν μεγάλο πρόβλημα στην καίριας σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα περιοχή κι ώθησαν την Ουάσιγκτον να δημιουργήσει ναυτικό πολυεθνικό συνασπισμό για την υπεράσπιση των εμπορικών πλοίων και, από τον Ιανουάριο του 2024, να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα εναντίον θέσεων ή οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη, σε κάποιες περιπτώσεις με τη συμβολή της Βρετανίας.

Η επίθεση στο λιμάνι Ρας Ίσα καταγράφτηκε πριν από τις συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι στρατιωτικές ενέργειες στην Υεμένη ξεκάθαρα στέλνουν μήνυμα στην Τεχεράνη», έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναλυτής Μοχάμεντ αλ Μπάσα, που έχει έδρα τις ΗΠΑ. «Το μήνυμα σήμερα είναι αναμφίβολο: οι ΗΠΑ θα βάλουν στο στόχαστρο όχι μόνο τους στρατιωτικούς πόρους και το στρατιωτικό προσωπικό των Χούθι, αλλά και τις οικονομικές υποδομές τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

