Ένοπλοι που φόραγαν στρατιωτικές στολές, πιθανόν μεταμφιεσμένοι, άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας ανθρώπων που παρακολουθούσαν κοκορομαχίες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 από αυτούς σε αγροτική περιοχή του Ισημερινού, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η αστυνομία.

Το μακελειό διαπράχθηκε περί τα μεσάνυχτα σε περιοχή στα όρια των επαρχιών Μαναβί και Σάντο Ντομίνγκο δε λος Τσάτσιλας (βορειοδυτικά), ανέφερε ο Ρενάν Μίλερ Ριβέρα, αξιωματικός της αστυνομίας.

Πρόσθεσε πως υπάρχουν αρκετοί ακόμη τραυματίες, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Η Μαναβί συγκαταλέγεται στις οκτώ επαρχίες του Ισημερινού που έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά διαταγή της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η βία συμμοριών διακινητών ναρκωτικών.

Οπτικό υλικό που κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος επιτήρησης και κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει ομάδα τουλάχιστον πέντε ενόπλων που εισέρχονται στον χώρο κι αρχίζουν να ρίχνουν με αυτόματα τουφέκια εναντίον παριστάμενων.

Οι δράστες φόραγαν στρατιωτική περιβολή, τακτική που συνηθίζεται σε υποθέσεις ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Terrible!!

Masacre en El Carmen!!

Más de 11 personas fueron asesinadas en un fuerte ataque armado en una Gallera en la comunidad La Valencia. pic.twitter.com/mQtoQ0jWTu — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) April 18, 2025

Από την αρχή της χρονιάς διαπράττεται κατά μέσον όρο μια δολοφονία την ώρα στον Ισημερινό, χώρα από όπου διέρχεται η κοκαΐνη που παράγεται στους γείτονές της, την Κολομβία και το Περού —τις δυο χώρες που κατατάσσονται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την παρασκευή της ουσίας αυτής— προς τις κυριότερες αγορές, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Ο Ντανιέλ Νομπόα, που διεξάγει «πόλεμο» εναντίον κάπου είκοσι συμμοριών οι οποίες λυμαίνονται τη χώρα, ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών της Κυριακής με 11 μονάδες διαφορά από την αντίπαλό του, υποψήφια παράταξης της αριστεράς.

Έχει καλέσει τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν τον αγώνα εναντίον των διακινητών ναρκωτικών και θέλει να ανοίξουν ξανά στη χώρα αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και να μπορούν να επέμβουν οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Εξάλλου ο πρόεδρος του Ισημερινού ανακοίνωσε τη σύναψη «στρατηγικής συμμαχίας» με ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας που έχει επικεφαλής τον Έρικ Πρινς, τον ιδρυτή της διαβόητης Blackwater.

