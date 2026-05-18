Η Ουκρανία έχει παρατηρήσει τις προσπάθειες που γίνονται από τη Ρωσία να εξαγάγει σιτηρά από την κατεχόμενη περιοχή της Κριμαίας μέσω εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Συγκεκριμένα έχουμε καταγράψει τις προσπάθειες να οργανωθεί η εξαγωγή σιτηρών από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Κριμαίας και άλλες μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης της χερσονήσου στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα επίσης προσπαθεί να προσελκύσει επενδύσεις από «δημοκρατικές χώρες» σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας στην Αρκτική.

Our Foreign Intelligence Service of Ukraine has obtained new Russian documents assessing the aggressor state’s losses from the war. Importantly, this is specifically a Russian internal assessment – one they are trying to conceal both from the world and from their own domestic… pic.twitter.com/renq7JzwQN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2026

Πηγή: skai.gr

