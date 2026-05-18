Η δρ Μάργκαρετ Κόνολι, αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολι, συγκαταλέγεται μεταξύ των τουλάχιστον έξι από τους 15 Ιρλανδούς συμμετέχοντες του στολίσκου Global Sumud με προορισμό τη Γάζα, οι οποίοι συνελήφθησαν από το Ισραήλ, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Ο στολίσκος δημοσίευσε βίντεο της Μάργκαρετ και άλλων πέντε ατόμων, τα οποία φαίνεται πως είχαν καταγραφεί πριν από τη σύλληψή τους.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Global Flotilla, η ίδια δηλώνει:

«Αν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχω απαχθεί από το σκάφος μου στον στολίσκο από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής και πλέον κρατούμαι παράνομα σε ισραηλινή φυλακή. Είμαι πολύ περήφανη που συμμετέχω σε αυτόν τον στολίσκο – είναι ο μεγαλύτερος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα».

