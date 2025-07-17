«Συμφωνία Kαλής Θέλησης» υπεγράφη στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Τουρκίας-Λιβύης που ανήκει στο Συμβούλιο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (DEIK) της Τουρκίας και της «Εθνικής Εταιρείας Μεταλλείων της Λιβύης», της «Αρχής Εκθέσεων και Συνεδρίων της Λιβύης» και της «Emaar Libya Holding» με στόχο την αύξηση του όγκου διμερούς εμπορίου και την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της εξόρυξης και των υποδομών.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η συμφωνία υπεγράφη από τον Μουρταζά Καρανφίλ, πρόεδρο του DEIK, και τον Φουάντ αλ Αουάμ, διευθύνοντα σύμβουλο της Emaar Libya Holding.

Ο πρόεδρος του DEIK δήλωσε ότι η νέα συμφωνία με τη Λιβύη θα εμβαθύνει τη συνεργασία στην περιοχή, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ανάπτυξη των σχέσεων, ιδίως με το ανατολικό τμήμα της χώρας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πλούσια κοιτάσματα ορυκτών που ανακαλύφθηκαν στη νότια Λιβύη τα τελευταία χρόνια.

«Ζητήσαμε να μας υποβάλουν χάρτες των ορυχείων που βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας και να μας ενημερώσουν για τις περιπτώσεις που παρουσιάζουν προτεραιότητα για επενδύσεις και συνεργασία. Σε αντάλλαγμα, στόχος μας είναι να φέρουμε σε επαφή την τουρκική βιομηχανία εξορύξεων με την ανατολική Λιβύη, οργανώνοντας, αν χρειαστεί, B2B συναντήσεις με τις εταιρείες μας» δήλωσε ο Μουρταζά Καρανφίλ. Ο ίδιος επισήμανε ότι το νότιο τμήμα της Λιβύης διαθέτει σημαντικά αποθέματα ορυκτών που προσελκύουν το ενδιαφέρον πολλών χωρών.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Emaar Libya Holding Φουάντ αλ Αουάμ δήλωσε: «Η Τουρκία είναι μια πολύ ισχυρή χώρα στον τομέα της οικονομίας και της ενέργειας. Εμείς, ως Emaar Holding, θα υπογράψουμε συμφωνίες με την Τουρκία σε αυτούς τους τομείς. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για τη μεταφορά της τουρκικής αγοράς στη Λιβύη, τη δημιουργία μόνιμης αγοράς για τα τουρκικά προϊόντα και τη διανομή των προϊόντων».

Η Emaar Libya Holding ιδρύθηκε το 2023 με έδρα την Βεγγάζη στην ανατολική Λιβύη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

