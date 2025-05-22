Προκειμένου να ενισχυθεί η ετοιμότητα και η ικανότητα αντίδρασης της Ευρώπης όσον αφορά τα εμβόλια σε περιόδους πανδημιών, εγκαινιάστηκε στη Σιένα ο ευρωπαϊκός κόμβος εμβολίων. Ο κόμβος θα συγκεντρώσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εθνικά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη εμβολίων. Θα επιταχύνει την ανάπτυξη εμβολίων σε λιγότερο από τέσσερις μήνες από τον προσδιορισμό της γονιδιωματικής αλληλουχίας ενός παθογόνου οργανισμού.

Ο κόμβος θα περιλαμβάνει κοινοπραξία κορυφαίων ευρωπαϊκών οργανισμών στον τομέα της ανάπτυξης εμβολίων και εθνικών προγραμμάτων ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πανδημιών. Κάθε πλευρά θα αξιοποιήσει την εκτεταμένη εμπειρογνωσία της όσον αφορά την ανακάλυψη, την ανάπτυξη και την παρασκευή εμβολίων, καθώς και τις σχετικές κλινικές δοκιμές.

Ο ευρωπαϊκός κόμβος εμβολίων χρηματοδοτείται από την Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος EU4Health, με ποσό ύψους έως 102 εκατ. ευρώ.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

