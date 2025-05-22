Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα μεταβεί στη Ρώμη την Παρασκευή για έναν νέο γύρο συνομιλιών με μια ιρανική αντιπροσωπεία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος.

Θα είναι ο πέμπτος τέτοιος γύρος συνομιλιών. Η πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ θα συνοδεύεται από έναν κορυφαίο αξιωματούχο, τον διευθυντή πολιτικού σχεδιασμού στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικλ Άντον.

«Οι συζητήσεις αναμένεται να είναι τόσο άμεσες όσο και έμμεσες, όπως και σε προηγούμενους γύρους», διευκρίνισε η πηγή.

Στη Ρώμη θα βρίσκεται, σύμφωνα με το Axios, και ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, ο οποίος θα συναντηθεί επίσης με τον Γουίτκοφ.

Πηγή: skai.gr

