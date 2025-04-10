Την παραίτησή της υπέβαλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Μπρίτζετ Μπρινκ, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η παραίτησή της από το αξίωμα που κατείχε από τον Μάιο του 2022 έρχεται τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ έχει ανατρέψει την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης έναντι της Ουκρανίας, επιδιώκοντας τη διεξαγωγή σκληρών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

«Υπήρξε πρέσβης εκεί για τρία χρόνια και είναι πολύς καιρός για να βρίσκεται κάποιος σε εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Και ειλικρινά, ο πόλεμος έχει κρατήσει πάρα πολύ. Το πραγματικό ζήτημα είναι αν οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», πρόσθεσε.

Οι σχέσεις ΗΠΑ - Ουκρανίας έχουν επιδεινωθεί από την έναρξη της διακυβέρνησης Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

