Ισραήλ: Aφέθηκε ελεύθερος Παλαιστίνιος που είχε καταδικαστεί στα 14 ετών

Ένας Παλαιστίνιος που είχε καταδικαστεί για επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Ισραηλινών, όταν ήταν μόλις 13 ετών, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα ύστερα από εννέα χρόνια στη φυλακή, ανακοίνωσε δικηγόρος που γνωρίζει καλά την υπόθεση.

Στις 12 Οκτωβρίου 2015, ο 13χρονος τότε Άχμαντ Μανάσρα και ο ξάδερφός του Χασάν (15 ετών) μαχαίρωσαν και τραυμάτισαν δύο νεαρούς Εβραίους, εκ των οποίων ο ένας ήταν επίσης 13 ετών, στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η επίθεση που είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας συγκλόνισε την κοινή γνώμη λόγω της ηλικίας τόσο των δραστών όσο και των θυμάτων.

Ο Χασάν Μανάσρα σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να διαφύγει, ενώ ο Άχμαντ καταδικάστηκε το 2016 σε 12ετή κάθειρξη, ποινή που αργότερα μειώθηκε σε 9,5 έτη.

Σε ηλικία 14 ετών έγινε τότε ο νεαρότερος Παλαιστίνιος που καταδικάστηκε από πολιτικό δικαστήριο στο Ισραήλ. Ο ίδιος υποστήριζε πως ήθελε να τρομάξει τα θύματα της επίθεσης, όχι να σκοτώσει.

Στη διάρκεια της δίκης άλλαξε ο νόμος ώστε να επιτρέπεται η καταδίκη σε φυλάκιση ανηλίκων άνω των 12 ετών για «τρομοκρατικά αδικήματα».

«Αφέθηκε ελεύθερος σήμερα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η δικηγόρος Νάρεμαν Σεχάντα Ζοάμπι από τη μη κυβερνητική οργάνωση «Αντάλα» (σ.σ. «Δικαιοσύνη» στα αραβικά) που μάχεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων, η οποία συμμετείχε στη νομική ομάδα που εργάστηκε για την πρόωρη αποφυλάκιση του Άχμαντ Μανάσρα.

Σε πλάνα που μεταδίδει το AFPTV διακρίνεται ο 23χρονος σήμερα Άχμαντ Μανάσρα σε γραφείο της ισραηλινής ασφάλειας στην Ιερουσαλήμ, μαζί με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με την Ζοάμπι, η οργάνωση «Αντάλα» κατέβαλε από το 2022 προσπάθειες με στόχο την πρόωρη αποφυλάκιση του Άχμαντ Μανάσρα, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια σε καθεστώς απομόνωσης.

«Η αποφυλάκιση του Άχμαντ Μανάσρα σήμερα είναι μια τεράστια ανακούφιση για τον ίδιο και την οικογένειά του. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει τα χρόνια αδικίας, κακοποίησης και κακομεταχείρισης που υπέστη πίσω από τα κάγκελα», δήλωσε η Χίμπα Μοράγεφ, αξιωματούχος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.