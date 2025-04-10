Αύριο, Παρασκευή ξεκινούν στην Ουάσιγκτον τεχνικές διαβουλεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για μια συμφωνία για τα ορυκτά οι οποίες δεν θα παρεμβαίνουν στις άλλες οικονομικές δεσμεύσεις του Κιέβου, δήλωσε την Πέμπτη η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας Olha Stefanishyna.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια διμερή συμφωνία για τα ορυκτά ως μέρος μιας ειρηνευτικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, η Stefanishyna είπε ότι οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας θα συναντηθούν την Παρασκευή και επανέλαβε τη θέση του Κιέβου ότι οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία δεν θα έρχεται σε σύγκρουση με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«Τίποτα δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με την Ουκρανία με τρόπο που να υπονομεύει τις υπάρχουσες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που έχει η Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών», είπε. «Αυτό είναι κάτι που δεν υπόκειται σε καμία μορφή διαπραγμάτευσης».

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε ένα πιο εκτεταμένο προσχέδιο για τη συμφωνία, αναθεωρώντας την αρχική της πρόταση και στοχεύει σε προνομιακή πρόσβαση στον υπόγειο πλούτο της Ουκρανίας, ανέφερε το Reuters τον περασμένο μήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.