Αεροσκάφος της American Airlines στο οποίο επέβαιναν αρκετά μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ συγκρούστηκε σήμερα με άλλο αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας στην πίστα του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουασινγκτον, ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Ένα Bombardier CRJ 900 που εκτελούσε την πτήση 5490 της American Airlines από την Ουάσινγκτον προς το Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας προσέκρουσε στο πτερύγιο ενός Embraer E175 που εκτελούσε την πτήση 4522 της ίδιας εταιρείας με προορισμό το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα δύο αεροσκάφη, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η FAA έχει ζητήσει 2.000 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας φέτος, μετά τις ελλείψεις προσωπικού που αποκαλύφθηκαν στον απόηχο της αεροπορικής τραγωδίας της 29ης Ιανουαρίου. Εξαιτίας της σύγκρουσης στρατιωτικού ελικοπτέρου Black Hawk με αεροσκάφος της American Airlines κοντά στο αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, 67 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Πηγή: skai.gr

