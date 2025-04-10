Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει τις διμερείς μας σχέσεις και θα συμβάλει στην ευημερία της ευρύτερης περιοχής», έγραψε η Φον ντερ Λάιεν στο «Χ», μετά την επικοινωνία της με τον Πρόεδρο και Σεΐχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Η ΕΕ επιδιώκει εμπορικές συνεργασίες με διάφορες τρίτες χώρες και σύμφωνα με την Επιτροπή, το σημερινό «θετικό βήμα προόδου» στις σχέσεις ΕΕ-ΗΑΕ παράλληλα με τη διαπραγμάτευση ευρύτερων συμφωνιών στρατηγικής εταιρικής σχέσης, μπορεί να χρησιμεύσει ως καταλύτης για ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε το ισχυρό ιστορικό της ΕΕ όσον αφορά την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών υψηλών προδιαγραφών και την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με βάση το ανοιχτό εμπόριο και το αμοιβαίο όφελος. Σε αυτό το πνεύμα, οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στην απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών, υπηρεσιών και επενδύσεων, ενώ θα εμβαθύνουν τη συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πράσινο υδρογόνο και οι κρίσιμες πρώτες ύλες.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι και οι δύο πλευρές μπορούν να κινηθούν «γρήγορα» και «φιλόδοξα». Ο Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς θα μεταβεί σύντομα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να προωθήσει τις συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

