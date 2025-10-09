Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναζωπυρωθεί η προσπάθεια ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, άφησε ο συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, Γιούρι Ουσακόφ.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι «οι προσπάθειες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν εξαντληθεί, ανοίγοντας νέα πόρτα στη διαπραγμάτευση, παρ' ότι τα μηνύματα των τελευταίων ημερών ήταν αντιφατικά.

Στη Δύση θεωρούν ότι η Μόσχα παίζει ένα ακόμη παιχνίδι, με στόχο είτε να θολώσει τα νερά, είτε να επιβάλλει τους όρους της, την ίδια στιγμή που το σφυροκόπημα σε όλη την επικράτεια της Ρωσίας συνεχίζεται.

