Αυξάνεται δραματικά ο τραγικός απολογισμός από τα χθεσινά ρωσικά πλήγματα στο Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας εναντίον αμάχων, μία από τις πιο θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις στην χώρα από την έναρξη του πολέμου το 2022.

Νεότερη επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για 26 νεκρούς ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι αγνοείται η τύχη 22 ανθρώπων στο σημείο της χθεσινής ρωσικής επίθεσης, σε πολυκατοικία.

«Έως τώρα, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 26 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ, προσθέτοντας ότι συνεχίζεται σήμερα το πρωί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

All night long, our rescuers worked in Ternopil, and search-and-rescue operations are still ongoing. 22 people are still missing – the effort to find them continues. More than 230 first responders from nine regions of Ukraine have been deployed. In some areas, work can only be… pic.twitter.com/3wrrdwIiNd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2025

Από τα ρωσικά πλήγματα άλλα 73 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ δήλωσε «σοκαρισμένος» από την επίθεση στο Τερνόπιλ.

«Η φρίκη των ισχυρών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε συνδυασμό με την αυξανόμενη χρήση σμηνών drones διαπιστώνεται εκ νέου με οδυνηρό τρόπο» στην Ουκρανία, ανέφερε ο Φόλκερ Τουρκ.

Δήλωσε «ιδιαίτερα σοκαρισμένος από τον μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ του άμαχου πληθυσμού στο Τερνόπιλ, μια πόλη στη δυτική Ουκρανία που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή» όπου μαίνονται οι μάχες.

