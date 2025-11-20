Δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί στην Τσεχία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Desítky záchranářů zasahují ve Zlivi u srážky osobního vlaku s rychlíkem.Velitel policie koordinuje práci https://t.co/Cjrmfsywyt místě desítky zraněných osob.Pomoc poskytují krizoví interventi.#policiejhc pic.twitter.com/0Us9du6F0H — Policie ČR (@PolicieCZ) November 20, 2025

Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε στην περιοχή Ζλίβοβ, που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νοτίως της Πράγας.

Cestující z obou vlaků jsou evakuováni Probíhá triáž a ošetřování zraněných ve spolupráci se ZZS a Policií ČR.

Na místě jsou evakuační autobusy @HZS_jihocesky. pic.twitter.com/vzesJv1UEX — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) November 20, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση.

Πηγή: skai.gr

