Σύγκρουση τρένων στην Τσεχία, έξω από την Πράγα - Δεκάδες τραυματίες - Βίντεο, φωτογραφίες

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νοτίως της Πράγας - Πέντε άνθρωποι σοβαρά τραυματίες

Δύο επιβατικά τρένα  συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί στην Τσεχία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με αξιωματούχους και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Οι υπηρεσίες διάσωσης της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε στην περιοχή Ζλίβοβ, που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νοτίως της Πράγας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση. 

