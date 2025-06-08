Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της προωθήθηκαν μέχρι την άκρη της κεντροανατολικής ουκρανικής περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, εν μέσω δημόσιας αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και την επιστροφή χιλιάδων σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Εν μέσω συνομιλιών για την ειρήνη, ο πόλεμος ανεβάζει ρυθμούς με τις ρωσικές δυνάμεις να καταλαμβάνουν περισσότερο έδαφος στην Ουκρανία και το Κίεβο να ξεδιπλώνει σημαντικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και σαμποτάζ στον στόλο βομβαρδιστικών αεροσκαφών της Ρωσίας και, σύμφωνα με τη Μόσχα, σε σιδηροτροχιές.

Η Ρωσία, που ελέγχει λίγο κάτω από το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, κατέλαβε περισσότερα από 190 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιφέρειας Σούμι στην ανατολική Ουκρανία σε λιγότερα από έναν μήνα, σύμφωνα με χάρτες φιλοουκρανικών ανοικτών πηγών.

Τώρα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μονάδες της 90ής Μεραρχίας Αρμάτων Μάχης του Κεντρικού Σχηματισμού των ρωσικών δυνάμεων έφθασαν στο δυτικό όριο της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας και επιτίθενται στην παρακείμενη περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

"Ο εχθρός δεν εγκαταλείπει τις προθέσεις του να εισέλθει στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ", ανέφεραν στο Telegram οι Νότιες Δυνάμεις Άμυνας της Ουκρανίας. "Οι στρατιώτες μας κρατάνε με θάρρος και επαγγελματισμό τον τομέα τους στο μέτωπο, εμποδίζοντας τα σχέδια της κατοχικής δύναμης. Αυτή η εργασία δεν σταματάει ούτε λεπτό".

Περιφερειακές αρχές έκαναν ωστόσο λόγο για τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου από ρωσικό βομβαρδισμό στη Μεζίφσκα, μια πόλη όχι μακριά από την περιφέρεια Ντονέτσκ.

Η Μόσχα ανακοίνωσε, εξάλλου, ότι κατέλαβε άλλο ένα μικρό χωριό στην περιφέρεια Ντονέτσκ, τη Ζάρια.

Χάρτης του φιλοουκρανικού Deep State δείχνει πως οι ρωσικές δυνάμεις είναι πολύ κοντά στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, η οποία είχε πληθυσμό άνω των τριών εκατομμυρίων κατοίκων πριν από τον πόλεμο, και προωθούνται στην πόλη Κοστιαντινίφκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ από διάφορες κατευθύνσεις.

Εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, ο Ντμίτρο Ζαπορόζετς, δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να "δημιουργήσουν προγεφύρωμα για μια επίθεση" στην Κοστιαντινίφκα, έναν σημαντικό κόμβο επιμελητείας για τον ουκρανικό στρατό.

Η Ρωσία κατηγόρησε χθες, Σάββατο, την Ουκρανία ότι καθυστερεί την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και την επιστροφή των σορών 12.000 στρατιωτών, παρότι η Ουκρανία αρνήθηκε τους ισχυρισμούς αυτούς. Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι μεταφέρει σορούς Ουκρανών στρατιωτών στα σύνορα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν πιστεύει πως οι Ουκρανοί ηγέτες θέλουν ειρήνη, αφού τους κατηγόρησε ότι διέταξαν βομβαρδισμό στο Μπριάνσκ, στη δυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άνθρωποι και άλλοι 115 να τραυματιστούν μία ημέρα πριν από τις συνομιλίες στην Τουρκία.

Η Ουκρανία, που δεν έχει σχολιάσει την επίθεση στη γέφυρα του Μπριάνσκ, κατηγόρησε παρομοίως τη Μόσχα ότι δεν επιδιώκει στα σοβαρά ειρήνη, επικαλούμενη τη ρωσική αντίσταση σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός.

Η Ρωσία απαιτεί διεθνή αναγνώριση της Κριμαίας, μιας χερσονήσου που προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014 και άλλες τέσσερις περιφέρειες της Ουκρανίας που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι αποτελούν δικό της έδαφος. Η Ουκρανία θα έπρεπε να αποσύρει τις δυνάμεις της από όλες από αυτές.

Η Ρωσία είχε θέσει υπό τον έλεγχό της 113.273 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή το 18,8% της ουκρανικής επικράτειας μέχρι τις 7 Ιουνίου, σύμφωνα με τον χάρτη του Deep State. Πρόκειται για μία περιοχή μεγαλύτερη από την πολιτεία Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Οι περιοχές που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο περιλαμβάνουν την Κριμαία, περισσότερο από το 99% της περιφέρειας Λουχάνσκ, πάνω από 70% των περιφερειών Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, όλες στα ανατολικά ή νοτιοανατολικά, καθώς και τμήματα των περιφερειών Χαρκίβ (Χάρκοβο) και Σούμι στα βορειοανατολικά.

Ο Πούτιν είπε επίσης στον Τραμπ την Τετάρτη πως θα πρέπει να απαντήσει στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας στον στόλο βομβαρδιστικών της Ρωσίας και στους βομβαρδισμούς σιδηροτροχιών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν πως τα αντίποινα με τα οποία απειλεί ο Πούτιν την Ουκρανία για τις επιθέσεις της δεν έχουν επέλθει ακόμη και είναι πιθανό να πρόκειται για σημαντικό, πολλαπλό πλήγμα, δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο πρακτορείο Ρόιτερς.

Η Ρωσία έπληξε επίσης τη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Χαρκίβ την Παρασκευή το απόγευμα και τη νύχτα, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και κατευθυνόμενες βόμβες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και περισσότεροι από 60 να τραυματιστούν, περιλαμβανομένου ενός μωρού, όπως δήλωσαν το Σάββατο τοπικοί αξιωματούχοι.

Η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης ότι κατέρριψε 61 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στην περιοχή της Μόσχας. Δύο μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα έκλεισαν προσωρινά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

