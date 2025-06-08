Ο διάσημος Ουαλός ηθοποιός Μάικλ Σιν έγραψε το πρώτο του παιδικό βιβλίο με τίτλο «A Home for Spark the Dragon», σε συνεργασία με την φιλανθρωπική οργάνωση Shelter, που βοηθά άστεγους στη Μεγάλη Βρετανία.

Το εικονογραφημένο βιβλίο, το οποίο συνέγραψε με τη συγγραφέα από τη Νότια Ουαλία, Τζες Γουέμπ, αποτελεί μια τρυφερή εξερεύνηση του τι σημαίνει να έχει κάποιος ένα σπίτι και για τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας.

Αφηγείται την ιστορία του Σπαρκ, «ενός δράκου που ζούσε πάντα ψηλά στον λόφο, μέχρι που μια καταιγίδα κατέστρεψε τη φωλιά του. Οι φίλοι του - η Αρκούδα, ο Κάστορας, η Πυγολαμπίδα και η Κουκουβάγια - του πρόσφεραν ένα μέρος για να μείνει, αλλά τίποτα δεν ήταν το ίδιο. Γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι το να έχεις ένα σπίτι, σημαίνει κάτι περισσότερο από τέσσερις τοίχους και σκέφτηκαν έναν τρόπο για να τον βοηθήσουν».

A Home for Spark the Dragon by Michael Sheen 💜 https://t.co/4B0G0wW1JH — Tash Wild (They/Them) (@tishtashwild) June 7, 2025

«Η αφήγηση ιστοριών είναι ένας σημαντικός τρόπος για να αλλάξουμε τον κόσμο και μακροπρόθεσμα, οι ιστορίες των παιδιών μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη αλλαγή», έγραψε στον πρόλογο του «A Home for Spark the Dragon», ο ηθοποιός.

Το βιβλίο «ζωντανεύει» μέσα από τις εικονογραφήσεις της Σάρα Μασίνι, ενώ ένα σημαντικό μέρος των εσόδων θα διατεθεί από τον εκδοτικό οίκο Puffin Books στη φιλανθρωπική οργάνωση.

Ο Σιν έχει μία κόρη 26 ετών, τη Lily και δύο μικρότερα παιδιά - την 5χρονη Lyra και τη 3χρονη Mabli. «Όταν τα παιδιά μου βλέπουν κάποιον να είναι σε σκηνή ή στον δρόμο ή σε μια είσοδο, έχουν ένα αίσθημα απορίας. Εμείς οι μεγάλοι έχουμε 'μουδιάσει' απέναντι σε αυτό. Η σωστή αντίδραση είναι να αναρωτηθούμε, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο», ανέφερε στο ΒΒC. Θυμήθηκε δε, ότι την πρώτη φορά που διάβασε το βιβλίο στις κόρες του, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό για να κερδίσει το ενδιαφέρον τους, υπογραμμίζοντας ότι ήταν «ίσως η παράσταση της ζωής μου».

