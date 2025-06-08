Έναν άγνωστο καβγά μεταξύ του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ και του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ στον Λευκό Οίκο, μετά από διαφωνία για τον διορισμό του νέου επικεφαλής της Εφορίας φέρνει στη δημοσιότητα η Washighton Post την ώρα που η κόντρα του αμερικανού προέδρου με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας καλά κρατεί.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πολλοί πιστεύουν ότι η ρήξη μεταξύ του Μασκ και του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε αυτή τη βδομάδα όταν και έγινε δημόσια. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα οι ρωγμές στη συμμαχία άρχισαν να εμφανίζονται πολύ νωρίτερα. Καθώς η αλαζονεία του Μασκ «κινήσου γρήγορα και χάλασε τα πράγματα» περιέπλεξε τις φιλοδοξίες του Λευκού Οίκου να αναδιαμορφώσει την αμερικανική κοινωνία, ο δισεκατομμυριούχος αποξένωσε βασικά μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης της προσωπάρχη Σούζι Γουάιλς, και διαπληκτίστηκε με μέλη του υπουργικού συμβουλίου, φτάνοντας ακόμα και σε σωματική επαφή με τον Σκοτ Μπέσεντ.

Και παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αρκετά νωρίς, ο Τραμπ παρέμεινε επικεντρωμένος στη νομοθετική του ατζέντα και στην ατζέντα περικοπών δαπανών παρά την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ των δύο ισχυρών ανδρών.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και ολόκληρη η κυβέρνηση θα συνεχίσουν τη σημαντική αποστολή της μείωσης της σπατάλης, της απάτης και της κατάχρησης από την ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση εκ μέρους των φορολογουμένων και η ψήφιση του νομοσχεδίου One Big Beautiful είναι κρίσιμη για την επίτευξη αυτής της αποστολής», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ.

Ο Μασκ έφτασε στην Ουάσινγκτον τον Ιανουάριο ως ο πιο ισχυρός σύμμαχος του Τραμπ, περνώντας νύχτες στην κρεβατοκάμαρα Λίνκολν ενώ υπηρετούσε ως κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου. Αλλά δεν υπήρξε ιδιαίτερα μήνας του μέλιτος, καθώς οι τακτικές ωμής βίας του Μασκ, η έλλειψη πολιτικής οξυδέρκειας και οι ιδεολογικές διαφορές με τη βάση του MAGA διάβρωσαν τη σχέση του με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και τελικά με τον πρόεδρο.

Τα πρώτα προβλήματα εμφανίστηκαν τον Φεβρουάριο, όταν ένα email έφτασε στα εισερχόμενα σε όλη την κυβέρνηση, ζητώντας από τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να περιγράψουν τα πέντε επιτεύγματά τους την περασμένη εβδομάδα.

Οι αξιωματούχοι του υπουργικού συμβουλίου και άλλοι επικεφαλής των υπηρεσιών δεν ειδοποιήθηκαν εκ των προτέρων για το υπόμνημα, προκαλώντας ανησυχία στα υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης Τραμπ. Όταν οι αξιωματούχοι έμαθαν ότι το email είχε σταλεί σε ορισμένους ομοσπονδιακούς δικαστές, οι οποίοι δεν ανήκουν στην εκτελεστική εξουσία, και σε άλλους που χειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες, αυξήθηκε η αίσθηση ότι ο Μασκ παρερμήνευσε ουσιαστικά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή ότι δεν είχε την επιδεξιότητα να το διαχειριστεί.

Παρά την ένταση, ο Τραμπ και ο αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού του, Στίβεν Μίλερ, παρέμειναν στο πλευρό του Μασκ. Αλλά η Γουάιλς γινόταν ολοένα και πιο ανήσυχη για τις συγκρούσεις μεταξύ της Υπηρεσίας DOGE των ΗΠΑ του Μασκ και άλλων ηγετών της κυβέρνησης.

Καθώς ο Μασκ και η ομάδα του στο DOGE προσπαθούσαν να μειώσουν τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις, να απολύσουν τους ομοσπονδιακούς γραφειοκράτες και να κλείσουν την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, έγινε στόχος επίθεσης για τους πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ.

Την 1η Απριλίου, πραγματοποιήθηκε το πρώτο μεγάλο δημοψήφισμα για τον Μασκ. Ο Μασκ είχε κατακλύσει το Ουισκόνσιν με χρήματα για να ενισχύσει τον υποψήφιο που ήταν σύμμαχος του Τραμπ σε μια κούρσα για μια έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας. Ηττήθηκε άσχημα, κάτι που αποτέλεσε αφύπνιση για τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι ο Μασκ είχε περάσει από το πολιτικό ρίσκο στην ευθύνη.

Ταυτόχρονα, ο Μασκ - όπως και πολλοί άλλοι επιχειρηματικοί ηγέτες - απογοητευόταν ολοένα και περισσότερο από τις οικονομικές πολιτικές του Τραμπ. Στις 2 Απριλίου, όταν ο πρόεδρος επέβαλε δασμούς που αποσκοπούσαν στην αναμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας, ο Μασκ εξέφρασε στο X τη δυσαρέσκειά του για τους δασμούς και αποκάλεσε τον εμπορικό σύμβουλο του Τραμπ και μακροχρόνιο σύμμαχο Πίτερ Ναβάρο «ηλίθιο».

Κατ' ιδίαν, ο Μασκ απηύθυνε προσωπικές εκκλήσεις στον Τραμπ να αναιρέσει τους δασμούς. Ο Τραμπ δεν συμμορφώθηκε, υποχωρώντας μόνο λίγες μέρες αργότερα μετά από μια απότομη πτώση στις αγορές ομολόγων.

Η διαμάχη έφτασε σε φυσική σύγκρουση ανάμεσα στον Μασκ και τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στον Λευκό Οίκο, μετά από διαφωνία για τον διορισμό του νέου επικεφαλής της Εφορίας. Στα μέσα Απριλίου, ο Μασκ και ο Μπέσεντ είχαν πάει στο Οβάλ Γραφείο για να παρουσιάσουν τις αντίστοιχες απόψεις τους σχετικά με τις προτιμήσεις τους. Ο Τραμπ αποφάσισε να υποστηρίξει την επιλογή του Μπέσεντ. Αυτή η διαφωνία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους New York Times.

Αφού ο Μπέσεντ και ο Μασκ έφυγαν από το Οβάλ Γραφείο και άρχισαν να περπατούν στον διάδρομο, οι δύο άνδρες άρχισαν να ανταλλάσσουν προσβολές, είπε ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον προσθέτοντας ότι ο Μπέσεντ ανέφερε τους ισχυρισμούς του Μασκ ότι θα αποκάλυπτε περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε σπάταλες και δόλιες κυβερνητικές δαπάνες, κάτι που ο Μασκ δεν είχε καταφέρει να κάνει.

«Ο Σκοτ ​​είπε, "Είσαι απατεώνας. Είσαι εντελώς απατεώνας"», είπε ο Μπάνον σε μια συνέντευξη.

Στη συνέχεια, ο Μασκ χτύπησε τον ώμο του στο θώρακα του Μπέσεντ «σαν παίκτης ράγκμπι», είπε ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, και ο Μπέσεντ το ανταπέδωσε. Αρκετά άτομα παρενέβησαν για να τους διαλύσουν καθώς οι δύο άνδρες έφτασαν στο γραφείο του συμβούλου εθνικής ασφάλειας, και ο Μασκ απομακρύνθηκε από τη Δυτική Πτέρυγα.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ το άκουσε και είπε: "Αυτό είναι υπερβολικό"», είπε ο Μπάνον.

Στα τέλη Απριλίου, ο Μασκ δήλωσε ότι θα αποσυρθεί από το υπουργείο και την κυβέρνηση για να επικεντρωθεί περισσότερο στις επιχειρήσεις του, ειδικά στην Tesla, η οποία αντιμετώπιζε δυσκολίες. Ο Μασκ είπε ότι θα συνεχίσει να περνάει μέρος του χρόνου του στην Ουάσινγκτον, και οι σύμμαχοί του στη Σίλικον Βάλεϊ ισχυρίστηκαν ότι θα συνεχίσει να διευθύνει το DOGE από μακριά. Ωστόσο, όσο έλειπε, οι αντίπαλοί του εντός της κυβέρνησης είχαν μια ευκαιρία να τον υπονομεύσουν. Σε αυτήν συμμετείχε ο Τζάρεντ Αϊζακμαν, τον οποίο ο Τραμπ είχε προτείνει ως διευθυντή της NASA κατόπιν παρότρυνσης του Μασκ.

Η φιλοδοξία του Μασκ είναι να αποικίσει τον Άρη και το να έχει έναν σύμμαχο επικεφαλής της NASA ήταν ένας σημαντικός στόχος του. Αλλά ο Αϊζακμαν είχε κάνει πολλές πολιτικές συνεισφορές σε Δημοκρατικούς υποψηφίους.

Μόλις πριν από μια εβδομάδα, την τελευταία ημέρα του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας ως ειδικού κυβερνητικού υπαλλήλου, ο Σέρτζιο Γκορ, ο σύμβουλος του Τραμπ όπλισε τον αμερικανό πρόεδρο με εκτυπώσεις που έδειχναν τις δωρεές του Αϊζακμαν στους Δημοκρατικούς. Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Μασκ ότι απέσυρε τον Αϊζακμαν για τη θέση λόγω ανησυχιών για την αφοσίωσή του.

Ο ρόλος του Γκορ δεν ήταν όμως τυχαίος. Ο επί χρόνια βοηθός του Τραμπ είχε συγκρουστεί με τον Μασκ καθ' όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, διαφωνώντας σχετικά με τις συστάσεις για διορισμούς. Οι εντάσεις μεταξύ των δύο κλιμακώθηκαν τον Μάρτιο, αφότου ο Μασκ πίστεψε ότι ο Γκορ είχε διαρρεύσει ένα άρθρο στους New York Times σχετικά με μια συνάντηση στην οποία ο Μασκ συγκρούστηκε με πολλά μέλη του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει την κατάσταση.

Όταν ο Τραμπ αποφάσισε να αποσύρει την υποψηφιότητα του Αϊζακμαν, η απόφαση φάνηκε να αποτελεί πλήγμα για τις φιλοδοξίες του Μασκ στο διάστημα.

Παρά τις αυξανόμενες εντάσεις όμως, ο Μασκ και ο Τραμπ παρουσίασαν ένα ενιαίο μέτωπο εκείνη την ημέρα κατά τη διάρκεια μιας επίσημης αποχαιρετιστήριας τελετής για τον Μασκ στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο Τραμπ του απένειμε ένα τελετουργικό κλειδί και τον επαίνεσε ως «έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ηγέτες και καινοτόμους που έχει αναδείξει ποτέ ο κόσμος». Αλλά μόλις λίγες μέρες αργότερα, τα πράγματα αγρίεψαν μεταξύ των ανδρών με την κόντρα τους να βγαίνει πλέον και προς τα έξω.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τον αντίκτυπο, επιμένοντας ότι ο πρόεδρος γνώριζε ήδη την άποψη του Μασκ επί του θέματος. Ωστόσο, η αυτοσυγκράτηση του Τραμπ κλονίστηκε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Οβάλ Γραφείο, καθώς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ήταν «απογοητευμένος» από τον Μασκ και αμφισβήτησε το μέλλον της φιλίας τους.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει πρόθεση να επικοινωνήσει με τον Μασκ. Παράλληλα, σκέφτεται να πουλήσει το κόκκινο Tesla που είχε αγοράσει πρόσφατα. Ο Μασκ, από την πλευρά του, συνέχισε τις επιθέσεις, αναφέροντας τον Τραμπ σε υποθέσεις που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και μιλώντας ανοιχτά για δημιουργία νέου κόμματος.

«Υπάρχει ελπίδα για επανασύνδεση», είπε ένας σύμβουλος που γνωρίζει και τις δύο πλευρές. «Αλλά δεν θα είναι ποτέ το ίδιο».

