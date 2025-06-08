Τα τρένα που μεταφέρουν τις σορούς Ουκρανών στρατιωτών θα αρχίσουν να κινούνται προς τα ρωσοουκρανικά σύνορα σε μία ώρα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τον Ρώσο αντιστράτηγο Αλεξάντερ Ζορίν.

Ο Ζορίν πρόσθεσε ότι υπάρχουν ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες η παράδοση των σορών θα αναβληθεί ως την επόμενη εβδομάδα.

Χθες Σάββατο η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ανέβαλε αιφνιδιαστικά και επ' αόριστον την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και την αποδοχή των σορών νεκρών Ουκρανών στρατιωτών. Το Κίεβο απάντησε ότι οι ισχυρισμοί της Μόσχας είναι αναληθείς.

Η ανταλλαγή αιχμαλώτων και η επιστροφή των σορών νεκρών στρατιωτών ήταν το μοναδικό ζήτημα στο οποίο συμφώνησαν Ρωσία και Ουκρανία στον δεύτερο γύρο απευθείας συνομιλιών που είχαν τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, με δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου Άμυνας, η Ρωσία τόνισε χθες ότι η Ουκρανία καλείται να λάβει αποφάσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να προχωρήσει η ανταλλαγή τόσο των αιχμαλώτων, όσο και των σωμάτων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο μέτωπο.

«Ο λόγος που η ουκρανική πλευρά καθυστέρησε την ανταλλαγή, μας είναι άγνωστος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Το κρατικό Αρχηγείο Συντονισμού για Αιχμαλώτους Πολέμου ανέφερε νωρίτερα στην εφαρμογή Telegram πως η συμφωνία για τον επαναπατρισμό σορών έχει όντως επιτευχθεί, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί ημερομηνία και πως "η ρωσική πλευρά κατέφυγε σε μονομερείς ενέργειες" που δεν είχαν συμφωνηθεί μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Ο Μεντίνσκι είπε επίσης πως η Ρωσία έχει παραδώσει στην Ουκρανία τον πρώτο κατάλογο 640 αιχμαλώτων πολέμου, που εντάσσονται στην κατηγορία "τραυματίες, σοβαρά ασθενείς και νέοι", προκειμένου να αρχίσει η ανταλλαγή.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία δήλωσε ότι παρέδωσε επίσης τα ονόματα για ανταλλαγή, ενώ οι κατάλογοι της Ρωσίας δεν ανταποκρίνονται στη συμφωνημένη προσέγγιση ως προς το ποιοι αιχμάλωτοι θα έχουν προτεραιότητα στην ανταλλαγή.

