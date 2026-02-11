Ζελένσκι: Διαψεύδει σενάρια για εκλογές - «Μόνο μετά από εκεχειρία»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο επρόκειτο να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου σχέδιο για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη χώρα.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι για να στηθούν κάλπες, προϋπόθεση είναι η εκεχειρία.

Σχετικά με τον τόπο των πιθανών διαπραγματεύσεων, ο Ουκρανός ηγέτης ήταν σαφής: Δεν πρόκειται να διεξαχθούν συνομιλίες σε ρωσικό έδαφος.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κινηθούν σε κοινή διαπραγματευτική γραμμή απέναντι στη Ρωσία.

Απαντώντας στο τελεσίγραφο της Ουάσιγκτον, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι ο πόλεμος μπορεί να λήξει έως το καλοκαίρι μόνο αν οι ΗΠΑ αυξήσουν δραστικά την πίεση στη Μόσχα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον ενημέρωσε για την πρόσφατη επίσκεψη στενού συνεργάτη του στη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε παράλληλα ότι η Ευρώπη χρειάζεται ουσιαστικά «εργαλεία πίεσης» απέναντι στη Ρωσία και όχι απλώς δηλώσεις.



