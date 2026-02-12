Ένας άντρας ετοίμασε μια ρομαντική έκπληξη για την κοπέλα του στην επέτειό τους — της έδωσε ένα δώρο με χρήματα, πολλά χρήματα δύο χιλιάδες δολάρια, δεμένο σε μπαλόνια.

A surprise that went wrong



A guy prepared a romantic surprise for his girlfriend on their anniversary — he gave her a box of money tied to balloons.



As they embraced and enjoyed the moment, the balloons suddenly flew away, taking the gift with them.



Around two thousand dollars… pic.twitter.com/XdBmvWopCZ February 12, 2026

Ο νεαρός είχε ετοιμάσει μια «αλυσίδα χρημάτων» από χαρτονομίσματα, η οποία ήταν δεμένη σε μπαλόνια με ήλιο και κρυμμένη μέσα σε ένα μεγάλο κουτί.

Ωστόχο, καθώς αγκαλιάζονταν και «απολάμβαναν τη στιγμή», τα μπαλόνια ξαφνικά έφυγαν μακριά, παίρνοντας μαζί τους το πολύτιμο δώρο.

Το βίντεο, που πρέπει να γυρίστηκε στις ΗΠΑ ή σε κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής, συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι τα 2.000 δολάρια (που όπως δήλωσε ο ίδιος κλαίγοντας, ήταν ολόκληρος ο μισθός του) ... έκαναν φτερά ήταν ήδη αργά.

Συμπερασματικά, το ήλιο δεν καταλαβαίνει από ρομαντισμό.

Πηγή: skai.gr

