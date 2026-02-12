Λογαριασμός
Δυο χιλιάδες δολάρια έκαναν φτερά: Έκανε έκπληξη στην αγαπημένη του, αλλά... έφυγαν τα μπαλόνια - Βίντεο

Μια έκπληξη που πήγε (πολύ) στραβά... Το βίντεο, που πρέπει να γυρίστηκε στις ΗΠΑ ή στη Λατινική Αμερική, συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές

Μπαλόνια

Ένας άντρας ετοίμασε μια ρομαντική έκπληξη για την κοπέλα του στην επέτειό τους — της έδωσε ένα δώρο με χρήματα, πολλά χρήματα δύο χιλιάδες δολάρια, δεμένο σε μπαλόνια.

Ο νεαρός είχε ετοιμάσει μια «αλυσίδα χρημάτων» από χαρτονομίσματα, η οποία ήταν δεμένη σε μπαλόνια με ήλιο και κρυμμένη μέσα σε ένα μεγάλο κουτί.

Ωστόχο, καθώς αγκαλιάζονταν και «απολάμβαναν τη στιγμή», τα μπαλόνια ξαφνικά έφυγαν μακριά, παίρνοντας μαζί τους το πολύτιμο δώρο.

Το βίντεο, που πρέπει να γυρίστηκε στις ΗΠΑ ή σε κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής, συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές. 

Όταν συνειδητοποίησαν ότι τα 2.000 δολάρια (που όπως δήλωσε ο ίδιος κλαίγοντας, ήταν ολόκληρος ο μισθός του) ... έκαναν φτερά ήταν ήδη αργά.

Συμπερασματικά, το ήλιο δεν καταλαβαίνει από ρομαντισμό.

