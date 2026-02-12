Κάλεσμα Τραμπ στους ηγέτες της Λατινικής Αμερικής σε σύνοδο κορυφής τον Μάρτιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προσκαλεί ηγέτες της Λατινικής Αμερικής σε συνομιλίες στη Φλόριντα σ’ ένα χρονικό σημείο που η κυβέρνηση δίνει έμφαση σε αυτό που θεωρεί ανησυχητική κινεζική επιρροή στην περιοχή.

Η σύνοδος επιβεβαιώθηκε από έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να μιλήσει δημόσια για τη συγκέντρωση των ηγετών που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Θα διεξαχθεί λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα να επαναφέρει την κυριαρχία των ΗΠΑ στη Δυτική Ημισφαίριο, όπου η Κίνα έχει μακρά επιρροή μέσω τεράστιων δανείων και υψηλών όγκων εμπορίου.

Τον προηγούμενο μήνα, η αμερικανική διοίκηση εκκίνησε μια τολμηρή στρατιωτική επιχείρηση για να εκδιώξει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και να τον μεταφέρει μαζί με τη σύζυγό του στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες ομοσπονδιακού επιπέδου για συνωμοσία ναρκωτικών.

Ο Τραμπ αργότερα δικαιολόγησε την επιχείρηση και την προσπάθεια των ΗΠΑ να διατηρήσουν τον έλεγχο του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας επικεντρώνοντας στις ανησυχίες για την επιρροή της Κίνας και της Ρωσίας στη χώρα.

