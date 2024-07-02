Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν έφτασε το πρωί στο Κίεβο, όπου θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το γραφείο του. Η Ουγγαρία από τη Δευτέρα ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ.

Ο Ορμπάν και ο Ζελένσκι θα συζητήσουν για τις ευκαιρίες ειρήνευσης στον πόλεμο με τη Ρωσία και τρέχοντα θέματα των διμερών σχέσεων, εξήγησε ο Μπερταλάν Χαβάσι επικεφαλής του γραφείου Τύπου του Ούγγρου πρωθυπουργού.

Οι δυο άνδρες δεν έχουν τις καλύτερες δυνατές σχέσεις, καθώς ο Ούγγρος πρωθυπουργός έχει πάρει ανοιχτά φιλορωσικές θέσεις.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.