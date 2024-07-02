Λογαριασμός
Δύσκολες σχέσεις: Ο Βίκτορ Ορμπάν επισκέπτεται το Κίεβο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Ζελένσκι

Ο Ορμπάν και ο Ζελένσκι θα συζητήσουν για τις ευκαιρίες ειρήνευσης στον πόλεμο με τη Ρωσία και τρέχοντα θέματα των διμερών σχέσεων

Orban

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν έφτασε το πρωί στο Κίεβο, όπου θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το γραφείο του. Η Ουγγαρία από τη Δευτέρα ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ. 

Ο Ορμπάν και ο Ζελένσκι θα συζητήσουν για τις ευκαιρίες ειρήνευσης στον πόλεμο με τη Ρωσία και τρέχοντα θέματα των διμερών σχέσεων, εξήγησε ο Μπερταλάν Χαβάσι επικεφαλής του γραφείου Τύπου του Ούγγρου πρωθυπουργού.

Οι δυο άνδρες δεν έχουν τις καλύτερες δυνατές σχέσεις, καθώς ο Ούγγρος πρωθυπουργός έχει πάρει ανοιχτά φιλορωσικές θέσεις. 

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Βίκτορ Ορμπάν
