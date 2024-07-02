Η τύχη τεσσάρων ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται στη νοτιοανατολική Ελβετία μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το σαββατοκύριακο την περιφέρεια, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο απολογισμός σε 4 νεκρούς και 6 αγνοούμενους στη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού του Τιτσίνο -όπου η κοιλάδα του Μάτζια επλήγη σοβαρά το Σάββατο από καταρρακτώδεις βροχές-, οι τέσσερις νέοι αγνοούμενοι είναι δύο γυναίκες και δύο άνδρες.

Massive floods due to overflowing Rhône river in Sierre of Valais, Switzerland 🇨🇭 (30.06.2024)



Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση που σημειώθηκε το σαββατοκύριακο στο καντόνι του Τιτσίνο. Ήδη αγνοούνταν η τύχη ενός ανθρώπου.

Στο καντόνι του Βαλέ, οι βροχές και μια υπερχείλιση του Ροδανού προκάλεσαν πολύ σημαντικές υλικές ζημιές.

🇨🇭#Switzerland. Swiss town of #Zermatt faces catastrophic flooding for the second time in 9 days



Eνας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην κωμόπολη Σάας-Γκρουντ: ένας 67χρονος Γερμανός παγιδεύτηκε από τα νερά και πνίγηκε σε υπόγειο ξενοδοχείου της πόλης.

Eνας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην κωμόπολη Σάας-Γκρουντ: ένας 67χρονος Γερμανός παγιδεύτηκε από τα νερά και πνίγηκε σε υπόγειο ξενοδοχείου της πόλης.

Η τύχη ενός άλλου ανθρώπου εξακολουθεί να αγνοείται σ' αυτό το καντόνι, σύμφωνα με τις αρχές.

Καθώς ο ποταμός Μάτζια παρέσυρε μια γέφυρα κοντά στο Τσέβιο, δεν υπάρχει πλέον πρόσβαση στο άνω τμήμα της κοιλάδας παρά μόνο με αεροπλάνα και ο στρατός έχει κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσει γρήγορα την οδική πρόσβαση.

Χθες, Δευτέρα, η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί σ' ένα μέρος της κοιλάδας, καθώς και η παροχή πόσιμου νερού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

