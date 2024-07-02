Η δικαιοσύνη της Καμπότζης καταδίκασε σήμερα δέκα ακτιβιστές οικολόγους σε ποινές κάθειρξης 6 ως 8 ετών για συνωμοσία με στόχο τη διάπραξη εγκλημάτων, σε μια νέα απόπειρα «φίμωσης» της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η πιο βαριά ποινή αφορά τρεις από τους κατηγορουμένους, οι οποίοι κατηγορούνταν επίσης για έγκλημα καθοσιώσεως, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμ Σαμ Αθ του καμποτζιανού Συνδέσμου Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Licadho).

Σ' αυτούς περιλαμβάνεται ο Αλεχάντρο Γκονσάλες-Ντάβιντσον, ο ισπανός συνιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Mother Nature Cambodia - στην οποία ανήκουν οι κατηγορούμενοι-, ο οποίος είχε απελαθεί το 2015.

«Είναι μια πολύ απογοητευτική ετυμηγορία. Είναι απίστευτο το ότι οι καμποτζιανές αρχές καταδικάζουν τους νέους ακτιβιστές που υπερασπίζονται το πόσιμο νερό στην Πνομ Πενχ, προστατεύουν τα μανγκρόβια δάση στο Κο Κονγκ και προειδοποιούν κατά της ιδιωτικοποίησης των γαιών στις προστατευόμενες ζώνες, και τα εμφανίζουν όλα αυτά σαν μια επίθεση εναντίον του κράτους», αντέδρασε ο Αμ Σαμ Αθ.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που, σύμφωνα με τους ίδιους, απαγγέλθηκαν εναντίον τους με πολιτικά κίνητρα.

Η δίκη είναι μια απόπειρα «να φιμωθούν οι επικριτές των κυβερνητικών πολιτικών», είχε καταγγείλει τον Ιούνιο η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (HRW).

Στη διάρκεια περίπου 10 ετών, η Mother Nature Cambodia «εκθέτει τη διαφθορά στη διαχείριση των φυσικών πόρων της Καμπότζης», υπογράμμιζε η ανακοίνωσή του HRW, ιδιαίτερα σε σχέση με την καταστροφή λιμνών στην Πνομ Πενχ στο όνομα της πολεοδομικής επέκτασης ή της παράνομης εκμετάλλευσης των δασών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

