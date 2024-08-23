Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Σικάγο η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις αποδέχτηκε και τυπικά το χρίσμα της υποψηφίου του κόμματός της για την προεδρία. Στην ομιλία της υποσχέθηκε ότι θα είναι «πρόεδρος όλων των Αμερικανών» και ότι θα γεφυρώσει το χάσμα στην αμερικανική κοινωνία. Την ίδια στιγμή όμως προειδοποίησε για μια ενδεχόμενη επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ:



«Αυτές οι εκλογές δεν είναι μόνο οι σημαντικότερες της ζωής μας, είναι μία από τις πιο σημαντικές για το αμερικανικό έθνος. Από πολλές απόψεις, ο Ντόναλντ Τραμπ στερείται σοβαρότητας. Οι επιπτώσεις μιας επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο είναι ωστόσο εξαιρετικά σοβαρές».

Υπενθύμισε ότι πολλές φορές την είχαν υποτιμήσει

Στην ομιλία της μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό η Κάμαλα Χάρις αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μετανάστευση, αλλά και την εξωτερική πολιτική. Με αφορμή τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Εγγύς Ανατολή η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν το Ισραήλ, για μην επαναληφθούν επιθέσεις όπως εκείνη της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023:



«Παράλληλα ωστόσο θα πρέπει να τονίσω ότι όσα συνέβησαν στη Γάζα τους τελευταίους δέκα μήνες είναι αποκαρδιωτικά. Τόσες ζωές αθώων χάθηκαν, απελπισμένοι, πεινασμένοι άνθρωποι αναζητούν ξανά και ξανά ασφάλεια. Ο πόνος είναι αβάσταχτος. Από κοινού με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν εργαζόμαστε για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, να είναι ασφαλές το Ισραήλ, να απελευθερωθούν οι όμηροι, να τελειώσουν τα δεινά στη Γάζα και ο παλαιστινιακός λαός να ζήσει, όπως έχει το δικαίωμα, με αξιοπρέπεια, ασφάλεια, ελευθερία και αυτοδιάθεση».



Ολοκληρώνοντας την ομιλία της η Κάμαλα Χάρις υπογράμμισε ότι θα είναι πρόεδρος «που ηγείται και ακούει, είναι ρεαλίστρια, πρακτική και έχει κοινή λογική». Υποσχέθηκε ότι θα αγωνίζεται πάντα για τον αμερικανικό λαό. Υπενθύμισε μάλιστα ότι πολλές φορές την είχαν υποτιμήσει. Όμως δεν το έβαλε ποτέ κάτω, «γιατί αξίζει πάντα να αγωνίζεσαι για το μέλλον».



Dpa, APTN, EBU

