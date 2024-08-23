Δικαστήριο στη νότια Ρωσία επέβαλε σε πέντε άνδρες ποινές φυλάκισης μεγαλύτερες των έξι χρόνων στον καθένα στις πρώτες καταδίκες που σχετίζονται με μια μαζική αντι-ισραηλινή διαμαρτυρία τον περασμένο Οκτώβριο στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της κυρίως μουσουλμανικής περιοχής του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά.

Οι άνδρες, στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές που κυμαίνονται από έξι έως εννέα χρόνια για συμμετοχή σε ταραχές, δεν παραδέχθηκαν την ενοχή τους, ανακοίνωσε το δικαστήριο της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Ένας διαδηλωτής κρίθηκε επίσης ένοχος για άσκηση βίας κατά κυβερνητικού αξιωματούχου.

Η δίκη μεταφέρθηκε από το Νταγκεστάν στο Κρασνοντάρ λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της υπόθεσης.

Τον περασμένο Οκτώβριο εκατοντάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στο αεροδρόμιο της πόλης Μαχατσκαλά, όπου μόλις είχε αφιχθεί ένα αεροσκάφος από το Τελ Αβίβ, διαμαρτυρόμενοι κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο κατά της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα

Βίντεο έδειχνε τους διαδηλωτές, κυρίως νεαρούς άνδρες, να ανεμίζουν παλαιστινιακές σημαίες, να σπάνε γυάλινες πόρτες και να τρέχουν μέσα στο αεροδρόμιο φωνάζοντας «Allahu Akbar» (ο Θεός είναι μεγάλος).

A vile mob shouting ‘Allah Akbar’ is hunting for Jewish passengers at the airport in Dagestan, Russia since a plane from Tel Aviv is due to land.



“It’s not anti-semitism, it's just anti-zionism” - this is the most anti-semitism I’ve seen in my lifetime.



pic.twitter.com/ZoYpkNKFWi — Chris Rose (@ArchRose90) October 29, 2023

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στο αεροδρόμιο έπειτα από μήνυμα που αναρτήθηκε σε τοπικό κανάλι στο Telegram με το οποίο οι κάτοικοι του Νταγκεστάν καλούνταν να συναντήσουν τους «απρόσκλητους επισκέπτες» με «κατάλληλο τρόπο» και να αναγκάσουν το αεροσκάφος και τους επιβάτες να φύγουν και να πάνε κάπου άλλου.

Το κανάλι, που αργότερα απαγορεύθηκε στην εφαρμογή Telegram, δεν χρησιμοποίησε τη λέξη ‘Εβραίος’ αλλά χαρακτήρισε τους επιβάτες του αεροπλάνου «ακάθαρτους».

A lynch mob screaming "Allahu Akbar" and waving Palestinian flags stormed the tarmac at an airport in Russia in search of Jews on board a plane from Tel Aviv.



Here they are confronting a technician: "Tell us where the Jews are."



This is terrifying.pic.twitter.com/KAnKlMZT8Q — Avi Mayer אבי מאיר (@AviMayer) October 29, 2023

Περισσότερα από 20 άτομα τραυματίσθηκαν προτού οι δυνάμεις καταφέρουν να περιορίσουν τα επεισόδια. Οι επιβάτες του αεροσκάφους δεν τραυματίσθηκαν.

Η αστυνομία συνέλαβε δεκάδες ανθρώπους, οι υποθέσεις των οποίων εκδικάζονται αυτή τη στιγμή σε ρωσικά δικαστήρια.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Δύση και την Ουκρανία για τις ταραχές, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία. Το Κίεβο αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν έντονα τα βίαια επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

