Η βολιβιανή δικαιοσύνη ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για «εμπορία ανήλικης», σε βάρος του βολιβιανού σοσιαλιστή πρώην προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019), διότι φέρεται να είχε σχέση με 15χρονη και να απέκτησε μαζί της κόρη το 2016.

Η εισαγγελική λειτουργός Σάντρα Γκουτιέρες χαρακτήρισε «ενδεδειγμένη» την έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρώην αρχηγού του κράτους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η εισαγγελία διευκρίνισε πως το ένταλμα, το οποίο δεν αποκαλύφθηκε παρά χθες, είχε εκδοθεί τη 16η Οκτωβρίου.

Η κυρία Γκουτιέρες εξήγησε πως προτίμησε να μην αποκαλύψει νωρίτερα την ύπαρξή του διότι «η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη»: αφορά πρώην πρόεδρο, ο οποίος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες σε βάρος του επανειλημμένα.

Η εισαγγελέας υπενθύμισε ότι δύο ημέρες προτού εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης, οπαδοί του πρώην αρχηγού του κράτους είχαν στήσει οδοφράγματα για να καταγγείλουν αυτόν που χαρακτηρίζουν «δικαστικό διωγμό» σε βάρος του.

Γιατί δεν μπορούν να τον συλλάβουν

Παρά τις κινητοποιήσεις υποστηρικτών του, η αστυνομία προσπάθησε αρκετές φορές να συλλάβει τον κ. Μοράλες, σημείωσε η κυρία Γκουτιέρες. Ο πρώην πρόεδρος έχει καταφύγει στην Τσαπάρε (κεντρικά), πολιτικό οχυρό του, προπύργιο των κοκαλέρος, των καλλιεργητών κόκας — ήταν συνδικαλιστικός ηγέτης τους άλλοτε.

Αλλά αποδείχθηκε «αδύνατο να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης» καθώς «αρκετοί αστυνομικοί υπήρξαν θύματα επιθέσεις και αποπειρών δολοφονίας» από ανθρώπους που είχαν στήσει οδοφράγματα, πάντα σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό.

Η κυρία Γκουτιέρες είπε ακόμη πως η αστυνομία υπέβαλε «αναρίθμητες» αναφορές εξηγώντας γιατί αδυνατούσε να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης υπογραμμίζοντας πως «διακυβευόταν η ζωή όχι μόνο αστυνομικών, (αλλά) και πολιτών».

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, ο κ. Μοράλες αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης «10 ως 15 ετών».

Η υπόθεση ανάγεται στο 2015, όταν ο άλλοτε ηγέτης των κοκαλέρος κυβερνούσε τη Βολιβία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κ. Μοράλες είχε σχέση με δεκαπεντάχρονη, με την οποία απέκτησε κόρη το 2016, ενώ βρισκόταν ακόμη στην εξουσία.

Η θέση της εισαγγελίας είναι πως οι γονείς της ανήλικης την είχαν στείλει στη «φρουρά νεολαίων» του κ. Μοράλες «με μοναδικό σκοπό» να αποκτήσουν πολιτική επιρροή και «να εξασφαλίσουν πλεονεκτήματα (...) σε αντάλλαγμα για την ανήλικη κόρη τους».

Η εισαγγελία έχει ασκήσει δίωξη σε βάρος του Έβο Μοράλες και της μητέρας του φερόμενου ως θύματα για το αδίκημα της «εμπορίας ανθρώπων με επιβαρυντικές περιστάσεις».

Πρόκειται για το δεύτερο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κ. Μοράλες για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η εισαγγελέας Γκουτιέρες είχε ήδη προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψής του τον Σεπτέμβριο, αλλά προσφυγή στη δικαιοσύνη της υπεράσπισης του πολιτικού που ανήκει στη φυλή των Αϊμάρα οδήγησε στην ακύρωσή του.

Δικηγόροι του πρώην προέδρου τονίζουν πως η υπόθεση είχε ήδη εξεταστεί και τεθεί στο αρχείο το 2020.

Ο ίδιος ο Έβο Μοράλες καταγγέλλει πως υφίσταται «δικαστικό διωγμό» ενορχηστρωμένο από την κυβέρνηση του προέδρου Λουίς Άρσε, άλλοτε υπουργού και δελφίνου του που πλέον έχει μετατραπεί σε αντίπαλό του στην κούρσα για το χρίσμα του κυβερνώντος κόμματος ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2025.

Ο πρώην πρόεδρος της χώρας των Άνδεων είχε διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον εκλογικό θρίαμβο του κ. Άρσε, του άλλοτε υπουργού Οικονομίας της κυβέρνησής του.

Οι δυο άνδρες βρίσκονται πλέον σε σκληρή σύγκρουση για την ηγεσία του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS), που δεν έχει ακόμη ονομάσει υποψήφιο ενόψει των προεδρικών εκλογών που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν τον Αύγουστο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

