Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην κυβέρνηση του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό η παραίτηση της υπουργού Οικονομικών του, Κρίστια Φρίλαντ. Αν και η αντικατάστασή της ήταν άμεση, οι Καναδοί δεν έχουν ακούσει μέχρι στιγμής τίποτα από το στόμα του πρωθυπουργού τους για την εσωτερική αυτή κρίση παρά τη θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκε κάνοντας το πολιτικό του μέλλον να μοιάζει πιο αβέβαιο.

Η ξαφνική αποχώρηση της Κρίστια Φρίλαντ, η οποία είχε εκφράσει τις μεγάλες ανησυχίες της σχετικά με την απειλή επιβολής δασμών από τη νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, έφερε τόσο τον ίδιο τον Τριντό όσο και τη σαθρή μειοψηφία του Φιλελεύθερου Κόμματος στο χείλος του γκρεμού και προκάλεσε αβεβαιότητα στον λαό.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα επιβάλει εισφορά 25% στα εισαγόμενα καναδικά προϊόντα μετά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, εκτός και αν τα κοινά σύνορα γίνουν πιο ασφαλή. Σε περίπτωση που τελικά επιβληθούν δασμοί, θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας.

Η ξαφνική έξοδος της Φρίλαντ «απλώς κάνει τον Καναδά να φαίνεται αρκετά μπερδεμένος και αβέβαιος», δήλωσε στο BBC ο Chris Sands, διευθυντής του Canada Institute του Wilson Center.

«Ο Τριντό έχει μείνει μόνος του, αφού δε βρίσκεται πολύ κοντά σε κανέναν από τους υπουργούς του, με τους μεγάλους, ταλαντούχους υπουργούς να έχουν φύγει από την κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Στην επιστολή της, η Φρίλαντ κατηγόρησε την Τριντό ότι επέλεξε «δαπανηρά πολιτικά τεχνάσματα» έναντι της αντιμετώπισης της απειλής που θέτει ο «επιθετικός οικονομικός εθνικισμός» του Τραμπ.

Είπε ότι η απόφασή της ήρθε αφού ο Τριντό της είπε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν ήθελε πλέον να είναι η κορυφαία οικονομική σύμβουλος της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον Chris Sands, η νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ προκάλεσε διχασμό μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά.

Ο Τριντό προσπάθησε τον περασμένο μήνα να προσεγγίσει τον Τραμπ προτρέποντάς τον να αλλάξει τακτική μετά και τον δείπνο που είχαν στο Μαρ-α-Λάγκο, το κτήμα του εκλεγμένου προέδρου στη Φλόριντα.

Από την πλευρά της η Φρίλαντ, που διετέλεσε επίσης αναπληρώτρια πρωθυπουργός, ήταν επικεφαλής της Οτάβα κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ στην επιτυχή επαναδιαπραγμάτευση του συμφώνου ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού.

Ήταν «μια πραγματικά αγχωτική και συντριπτική διαδικασία για τον Καναδά», είπε ο Chris Sands.

Πιέσεις για παραίτηση

Χθες, Δευτέρα ο Τζάστιν Τριντό δέχτηκε μεγάλες πιέσεις από τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί. Ο Pierre Poilievre, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά, ζήτησε τη διεξαγωγή ομοσπονδιακών εκλογών το συντομότερο δυνατό.

«Όλα ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Απλώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», είπε.

Οι επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές στον Καναδά πρέπει να διεξαχθούν τον Οκτώβριο, το αργότερο.

Η Laura Stephenson, πρόεδρος του τμήματος πολιτικών επιστημών στο Western University, είπε στο BBC ότι δεν είναι σαφές ότι μια αλλαγή στην ηγεσία θα επηρεάσει την τρέχουσα δυναμική ΗΠΑ-Καναδά.

«Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ θα αντιδράσει διαφορετικά στον Poilievre από τον Τριντό», είπε, αναφερόμενη στον αρχηγό του Συντηρητικού κόμματος.

Μπορεί όμως ο Τριντό να επιβιώσει; Μετά από εννέα χρόνια στην εξουσία, ο Τριντό αντιμετώπισε αυξανόμενες εκκλήσεις να παραιτηθεί λόγω ανησυχιών ότι αποτελεί βαρίδι για την τύχη του κόμματός του. Το ποσοστό αποδοχής του ηγέτη των Φιλελευθέρων έχει πέσει κατακόρυφα από 63% όταν εξελέγη για πρώτη φορά στο 28% τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Οι Καναδοί είναι απογοητευμένοι από το αυξανόμενο κόστος ζωής αλλά και για ορισμένα άλλα ζητήματα, όπως της αυξανόμενη μετανάστευση μετά την ανάδυση της χώρας από την πανδημία της COVID-19.

Υπάρχουν όμως και αρκετοί Φιλελεύθεροι βουλευτές που πιέζουν τον Τριντό εδώ και μήνες να παραιτηθεί.

«Υπάρχει ακόμη ένας αριθμός μελών μας που πιστεύουν ότι χρειαζόμαστε μια αλλαγή στην ηγεσία και είμαι ένας από αυτούς», δήλωσε ο Τσαντ Κόλινς, βουλευτής των Φιλελευθέρων, τη Δευτέρα το απόγευμα μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Ο Τριντό όμως έχει αψηφήσει προηγούμενες εκκλήσεις να παραιτηθεί και έχει πει επανειλημμένα ότι σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές.

Πηγή: skai.gr

