Τον διορισμό του Αντρίι Σίμπιχα ενέκρινε το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας στη θέση του υπουργού Εξωτερικών μετά την παραίτηση του Ντμίτρο Κουλέμπα.

Ο Αντρίι Σίμπιχ είναι διπλωμάτης καριέρας που υπηρέτησε ως πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Τουρκία το διάστημα 2016-2019.

Το 2021, εντάχθηκε στην κυβέρνηση Ζελένσκι και τον Απρίλιο έγινε αναπληρωτής του Κουλέμπα.

Χθες επιβεβαιώθηκε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα υπέβαλε την παραίτησή του, μια μέρα αφότου αρκετοί άλλοι υψηλού κύρους υπουργοί είχαν κάνει το ίδιο. Ο Κουλέμπα βρίσκεται στην κυβέρνηση από τις εκλογές του 2019, υπηρετώντας αρχικά ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αργότερα ως υπουργός Εξωτερικών, θέση που κατείχε για 4,5 χρόνια.

Mετά τις κρίσιμες εξελίξεις στο πολεμικό πεδίο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό, για να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο και να δώσει άμεσα για την κυβέρνησή του -όπως είπε- μια νέα «νέα ενέργεια».

«Αυτά τα βήματα συνδέονται με την ενίσχυση του κράτους μας σε διάφορους τομείς. Η διεθνής πολιτική και η διπλωματία δεν αποτελούν εξαίρεση» είπε στις 4 Σεπτεμβρίου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

