Εν μέσω της διπλωματικής κινητικότητας των τελευταίων ημερών και δημοσιευμάτων για μια αμερικάνικη πρόταση διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα «άμεση, πλήρη και άνευ όρων» κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, καθώς ουκρανική αντιπροσωπεία φτάνει στο Λονδίνο για συνομιλίες με τους δυτικούς συμμάχους της.

Αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία, τη Βρετανία, την Γαλλία και τη Γερμανία θα συναντηθούν σήμερα στο Λονδίνο για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών που αποτελεί συνέχεια του πρώτου γύρου που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Εντούτοις, η ακύρωση της συμμετοχής του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στις συνομιλίες, είχε ως αποτέλεσμα αυτές να υποβαθμιστούν μην αφήνοντας περιθώριο για θετική έκβαση σύντομα, παρά τις πρόσφατες προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική αποχώρηση από την ειρηνευτική διαδικασία αν δεν υπάρξει σύντομα πρόοδος προς την επίτευξη συμφωνίας.

«Επιμένουμε σε μια άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός», είπε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Telegram, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αφού ανακοινωθεί μια εκεχειρία.

Από την πλευρά της η Γιούλια Σβιρεντένκο, αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, δήλωσε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί, αλλά όχι να παραδοθεί.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία που θα δίνει στη Ρωσία τα ισχυρότερα θεμέλια που χρειάζεται για να ανασυνταχθεί και να επιστρέψει με μεγαλύτερη βία», τόνισε η Σβιρεντένκο με ανάρτηση στο X. «Ο λαός μας δεν θα δεχτεί μια παγωμένη σύγκρουση μεταμφιεσμένη σε ειρήνη», πρόσθεσε.

Η δήλωσή της έρχεται καθώς ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, σε δημοσίευμά του χθες τόνισε πως η Ουάσινγκτον αναμένει από το Κίεβο απάντηση για ειρηνευτικό πλαίσιο που του πρότεινε και προβλέπει de facto αναγνώριση του ελέγχου της Ρωσίας σε σχεδόν όλες τις περιοχές που έχει καταλάβει από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 και de jure αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στη χερσόνησο της Κριμαίας, καθώς και τη δέσμευση πως η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του NATO.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.