Στις 19 και 20 Απριλίου 2025, στο πλαίσιο μιας υποβρύχιας αποστολής, ο NOAA Ocean Exploration (Ομοσπονδιακός Οργανισμός εξερεύνησης Ωκεανών των ΗΠΑ) και οι συνεργάτες του εξερεύνησαν το διάσημο ναυάγιο του USS Yorktown. Το αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ έλαβε μέρος σε πολλές επιχειρήσεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου προτού βυθιστεί από ένα ιαπωνικό υποβρύχιο κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας του Μίντγουεϊ, μιας από τις πιο φημισμένες συγκρούσεις του Πολέμου, στον Ειρηνικό, το 1942.

Αυτές οι καταδύσεις ήταν οι πρώτες καταδύσεις εξερεύνησης στο πίσω κατάστρωμα του πλοίου, και αποκάλυψαν μια σειρά από απροσδόκητες ανακαλύψεις.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο βυθίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, 1.000 μίλια βορειοδυτικά της Χαβάης, πριν από περισσότερα από 80 χρόνια.

Το USS Yorktown βρίσκεται 3 μίλια κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, περίπου 1.000 μίλια βοριοδυτικά της Χαβάης

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι καταδύσεις του 2025 δεν ήταν οι πρώτες που εξερεύνησαν το ναυάγιο. Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες στο USS Yorktown από την ανακάλυψή του, το 1998, από τον Δρ. Ρόμπερτ Μπάλλαρντ, την National Geographic Society και το Ναυτικό των ΗΠΑ. Μια ακόμη σημαντική αποστολή πραγματοποιήθηκε το 2023 με επικεφαλής το Ocean Exploration Trust. Οι καταδύσεις του 2025 βασίστηκαν στα συμπεράσματα των προηγούμενων αποστολών, αλλά οδήγησαν σε νέα μυστήρια για ιστορικούς και επιστήμονες, καθώς για πρώτη φορά εξερευνήθηκε το πίσω κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου.

Όπως αναφέρει το oceanexplorer.noaa.gov, η αποστολή στο διάσημο ναυάγιο, αποκάλυψε ένα «μυστηριώδες» αυτοκίνητο που βρισκόταν μέσα στο σκάφος και το οποίο βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο ενός μυστηρίου. Στο αυτοκίνητο το οποίο ήταν βυθισμένο στο πίσω κατάστρωμα του USS Yorktown, δεν βρέθηκαν κάποια έγγραφα από τα οποία η ομάδα θα μπορούσε να αντλήσει κάποιες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα συμπεράσματα, αν και το πλήρωμα του USS Yorktown προσπάθησε να το σώσει εκτινάσσοντας το αεροσκάφος και πετώντας τα αντιαεροπορικά πυροβόλα και τα βαριά όπλα που μετέφερε, φαίνεται ότι πάνω στο πλοίο παρέμεινε, για άγνωστο λόγο, ένα αυτοκίνητο.

Τελικά, το γιγάντιο αεροπλανοφόρο του Αμερικανικού Ναυτικού βυθίστηκε στις 7 Ιουνίου 1942 - με το αυτοκίνητο παγιδευμένο πάνω του.

Η ομάδα και οι συνεργάτες της στην ξηρά ανέλυσαν τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά του οχήματος και αναγνώρισαν το αυτοκίνητο ως ένα Ford Super Deluxe γνωστό και ως «Woody» του 1940-41 σε μαύρο χρώμα.

«Έχει μια πινακίδα κυκλοφορίας στο μπροστινό μέρος που μπορεί να διαβαστεί εν μέρει λέγοντας «SHIP SERVICE» στο επάνω μέρος, αλλά το κάτω μέρος είναι δυσανάγνωστο λόγω διάβρωσης», ανέφερε ο NOAA.

Με το χαρακτηριστικό «SHIP SERVICE» γραμμένο στην μπροστινή πινακίδα του, το αυτοκίνητο υποτίθεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τον υποναύαρχο Φρανκ Φλέτσερ (Frank Jack Fletcher), τον καπετάνιο Έλιοτ Μπακμάστερ (Elliott Buckmaster) ή κάποιο άλλο μέλος του πληρώματος του πλοίου, όταν το USS Yorktown εκτελούσε επιχειρήσεις σε ξένα λιμάνια.

Γιατί όμως, το αυτοκίνητο παρέμεινε «στοιβαγμένο» στο κατάστρωμα του πλοίου μετά την επισκευή του στο Περλ Χάρμπορ της Χαβάης, όταν οι αξιωματικοί του πλοίου ήξεραν ότι κατευθυνόταν προς τη Μάχη του Μίντγουεϊ; Κατά τη διάρκεια των γενναίων προσπαθειών του πληρώματος για να μην βυθιστεί το πλοίο, γιατί το αυτοκίνητο δεν εκτοξεύτηκε όπως τα αντιαεροπορικά πυροβόλα και το αεροσκάφος; Είχε αυτό το αυτοκίνητο κάποια ιδιαίτερη σημασία για το πλήρωμα και τους αξιωματικούς που ήλπιζαν ότι θα μπορούσε να σωθεί;

Ο NOAA Ocean Exploration προσπαθεί τώρα να καταλάβει πώς το όχημα βρέθηκε εκεί και σε ποιον ανήκε, ενώ, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης της υποβρύχιας αποστολής, ζήτησε από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το όχημα, να επικοινωνήσει με την ομάδα.

Η έκκληση για βοήθεια έχει πυροδοτήσει την περιέργεια του κοινού και κυρίως των θαυμαστών των αυτοκινήτων, στο διαδίκτυο, οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο του «μυστικού» αυτοκινήτου του USS Yorktown.

Έπειτα από μια μεγάλη διαδικτυακή συνομιλία της ομάδας με το κοινό στο Reddit σχετικά με το αυτοκίνητο, όλοι κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: πρόκειται για ένα Ford Super Deluxe «Woody» του 1940-41.

Στις εικόνες που τραβήχτηκαν από το ναυάγιο, είναι ορατά τα ορθογώνια πίσω παράθυρα, οι λεπτομέρειες χρωμίου στα φτερά, το χωρισμένο παρμπρίζ, τα φώτα στάθμευσης πάνω από τους προβολείς και ένας προφυλακτήρας χρωμίου.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το dailymail.co.uk, οι ερευνητές θεωρούν ότι τώρα θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε ένα ακόμα μεγαλύτερο μυστήριο, καθώς αυτά τα είδη αυτοκινήτων δεν μεταφέρονταν συνήθως με πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που συμμετείχαν σε πόλεμο.

Η ομάδα του NOAA εξήγησε ότι το μοντέλο «Woody» ήταν ένα κοινό όχημα που χρησιμοποιούνταν τόσο από αξιωματικούς του Στρατού όσο και του Ναυτικού στην ακτή, αλλά σπάνια ή ποτέ δεν μεταφέρονταν στη θάλασσα.

Ακόμη και ένα μεγάλο αεροπλανοφόρο όπως το USS Yorktown είχε περιορισμένο χώρο αφού μετέφερε πάνω από 70 μαχητικά αεροπλάνα και πλήρωμα 2.200 ατόμων, καθιστώντας δύσκολη τη μεταφορά ενός αυτοκινήτου 16 ποδιών (σ.σ. σχεδόν πέντε μέτρων) στο υπόστεγο.

Επιπλέον, δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις φύλαξης και χρήσης προσωπικών οχημάτων σε αμερικανικά αεροπλανοφόρα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ακόμη και από τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς.

Έτσι, παρά το ασυνήθιστο «θέαμα» ενός αυτοκινήτου σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού σε καιρό πολέμου, τα ευρήματα του NOAA φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι το «Woody» ήταν το επίσημο όχημα κάποιου αξιωματικού του USS Yorktown, ο οποίος με βάση τη λογική, ήταν σε θέση να διεκδικήσει την παρουσία του αυτοκινήτου στο πλοίο και είχε την εξουσία να αποτρέψει την απόρριψη της πολύτιμης ιδιοκτησίας του στον Ειρηνικό.

Ο πρώτος και πιο πιθανός υποψήφιος είναι ο υποναύαρχος Φρανκ Φλέτσερ​​​​​​ , διοικητής της Task Force 17. Το USS Yorktown ανήκε στον στόλο που νίκησε το ιαπωνικό ναυτικό στο Μίντγουεϊ και ο Φλέτσερ χρησιμοποίησε το πλοίο ως ναυαρχίδα του κατά τη διάρκεια της μάχης.

Ενώ ένας σημαντικός στρατιωτικός διοικητής θα μπορούσε να ζητήσει να έχει διαθέσιμο το δικό του αυτοκίνητο όταν το πλοίο έδενε σε λιμάνια, οι ιστορικοί σημειώνουν ότι πολλά από τα επίσημα έγγραφα του Φλέτσερ χάθηκαν στη μάχη και δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι αυτό το αυτοκίνητο ήταν δικό του.

Ένας άλλος πιθανός ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου μπορεί να ήταν ο διοικητής του USS Yorktown, ο καπετάνιος Έλιοτ Μπακμάστερ.

Ενώ ο υποναύαρχος Φλέτσερ χρησιμοποιούσε το πλοίο ως βάση του για να συντονίσει όλα τα άλλα πλοία της Task Force 17, ο Μπακμάστερ ήταν υπεύθυνος για τις καθημερινές επιχειρήσεις του αεροπλανοφόρου - δίνοντάς του λόγο για όλα όσα συνέβαιναν στο πλοίο.

Ωστόσο, ο προσωπικός χώρος ενός καπετάνιου σε ένα πλοίο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ακόμα πολύ περιορισμένος, οπότε η πιθανότητα να είχε φέρει ένα μεγάλο αυτοκίνητο στο πλοίο τη δεκαετία του 1940, φαίνεται περίεργη, αν όχι απίθανη.

Δυστυχώς, για τον -ακόμα άγνωστο- ιδιοκτήτη του Woody, το αυτοκίνητο δεν επέστρεψε ποτέ από τη Μάχη του Μίντγουεϊ.

Το USS Yorktown χτυπήθηκε από δύο ιαπωνικές τορπίλες στις 4 Ιουνίου 1942, με αποτέλεσμα το πανίσχυρο πλοίο να αρχίσει να παρασύρεται στον ωκεανό. Δύο μέρες αργότερα, στις 6 Ιουνίου, δέχθηκε δύο ακόμη τορπίλες, οι οποίες τελικά αποδείχθηκαν τα «τελειωτικά χτυπήματα».

Παρά τις προσπάθειες να ρυμουλκηθεί πίσω στο Περλ Χάρμπορ της Χαβάης, το πλοίο κατέληξε στην τελευταία του θέση, σε τρία μίλια βάθος στον Ειρηνικό, μια μέρα αργότερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.