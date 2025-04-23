Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την 22χρονη Γεωργία που εξαφανίστηκε την ημέρα του Πάσχα από την περιοχή του Κερατσινίου.

«Το χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση προχωρώντας στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της νεαρής κοπέλας κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της σήμερα 23/4/2025, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Γεωργούλη Γεωργία έχει ύψος 1.55 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ μπουφάν, καφέ φόρμα και αθλητικά παπούτσια. Κατάγεται από χωριό της Ελασσόνας.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

