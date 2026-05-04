Ουκρανία: Μπαράζ εφόδων σε γραφεία και αξιωματούχους στρατολόγησης για διαφθορά

Οι ουκρανικές Αρχές πραγματοποίησαν δεκάδες έρευνες σε 16 περιφέρειες της χώρας, στοχεύοντας εν ενεργεία και πρώην στελέχη των κέντρων στρατολόγησης που είναι ύποπτα για αδικήματα διαφθοράς, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η αστυνομία.

Η επιχείρηση αυτή διεξάγεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες παρουσιάζουν χρόνιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό καθώς αντιμετωπίζουν τη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε το 2022. Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι αναφορές για αξιωματούχους που δωροδοκούνται προκειμένου να χορηγήσουν απαλλαγές από τη στράτευση ή να διευκολύνουν άνδρες σε ηλικία στράτευσης να διαφύγουν στο εξωτερικό, παρά τη σχετική απαγόρευση, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία, κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, ενώ ασκήθηκαν περισσότερες από 150 διοικητικές διώξεις για παραβάσεις όπως παράνομο πλουτισμό και ψευδή δήλωση περιουσιακών στοιχείων.

«Οι επιχειρήσεις αυτές δεν αποσκοπούν μόνο στην αποκάλυψη μεμονωμένων περιστατικών διαφθοράς, αλλά στη συστημική εξυγίανση του τομέα της στρατολόγησης από κάθε είδους κατάχρηση», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Στόχος είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε θεσμούς που, σε περίοδο πολέμου, επιτελούν μια κρίσιμης σημασίας λειτουργία για το κράτος».

Η στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας βρίσκεται αντιμέτωπη με τη συντριπτική υπεροχή της Ρωσίας σε άνδρες και εξοπλισμό, ενώ η προθυμία των πολιτών να υπηρετήσουν έχει κλονιστεί από αναφορές για ελλιπή εκπαίδευση, κρούσματα διαφθοράς και αυταρχικές μεθόδους των αξιωματικών στρατολόγησης, σε συνδυασμό με τις σκληρές συνθήκες που επικρατούν στο μέτωπο ενός αδυσώπητου πολέμου.

Πηγή: skai.gr

