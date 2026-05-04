Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ «ανοίγουν» το Στενό του Ορμούζ - «Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ενέργειες για το «άνοιγμα» του Στενού του Ορμούζ, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη θαλάσσια οδό.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο του Στενού», λέγοντας ότι πρόκειται για «διεθνή ανθρωπιστική επιχείρηση» για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

«Ανοίγουμε το Στενό. Οι Ιρανοί δεν έχουν τον έλεγχο και είναι λυπηρό που πιστεύουν την προπαγάνδα τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική στρατηγική βασίζεται στην αρχή «πυρά μόνο όταν δεχθούμε πυρά».

Ο Αμερικανός υπουργός κάλεσε τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζουν τους Αμερικανούς πολίτες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα υποχωρήσουν γρήγορα μόλις αποκλιμακωθεί η κρίση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κίνα, ζητώντας από το Πεκίνο να ενισχύσει τον διπλωματικό του ρόλο και να στηρίξει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Όπως είπε, η επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ θα είναι μια ευκαιρία για να ανταλλάξουν απόψεις και να προωθήσουν τη συναίνεση που είχε επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.