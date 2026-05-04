Η Ουκρανία ευελπιστεί στο άνοιγμα των διαπραγματευτικών πεδίων για την ένταξη στην ΕΕ εντός 2 μηνών

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, δήλωσε πως με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συζήτησαν το ζήτημα της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας στην ΕΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Αντόνιο Κόστα

Την ετοιμότητα της Ουκρανίας να προχωρήσει άμεσα στην ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε πως οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς το ζήτημα της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας στην ΕΕ, σημειώνοντας πως «υπολογίζουμε στο άνοιγμα και των έξι διαπραγματευτικών ενοτήτων εντός αυτού και του επόμενου μήνα». Μάλιστα, τόνισε ότι, από τεχνικής άποψης, η Ουκρανία είναι πλέον πλήρως έτοιμη για αυτό το επόμενο βήμα. Παράλληλα, ο κ. Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Αντόνιο Κόστα για την υποστήριξη και τις προσωπικές του προσπάθειες στην αποδέσμευση του οικονομικού πακέτου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πρόσθεσε, τέλος, πως είναι σημαντικό τα κεφάλαια αυτά να εκταμιευθούν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να θωρακιστεί η χώρα έναντι των αναγκών του επερχόμενου χειμώνα.

