Την ετοιμότητα της Ουκρανίας να προχωρήσει άμεσα στην ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε πως οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς το ζήτημα της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας στην ΕΕ, σημειώνοντας πως «υπολογίζουμε στο άνοιγμα και των έξι διαπραγματευτικών ενοτήτων εντός αυτού και του επόμενου μήνα». Μάλιστα, τόνισε ότι, από τεχνικής άποψης, η Ουκρανία είναι πλέον πλήρως έτοιμη για αυτό το επόμενο βήμα. Παράλληλα, ο κ. Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Αντόνιο Κόστα για την υποστήριξη και τις προσωπικές του προσπάθειες στην αποδέσμευση του οικονομικού πακέτου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πρόσθεσε, τέλος, πως είναι σημαντικό τα κεφάλαια αυτά να εκταμιευθούν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να θωρακιστεί η χώρα έναντι των αναγκών του επερχόμενου χειμώνα.

President of the European Council @eucopresident António Costa and I discussed our European integration. We are counting on the opening of all six negotiation clusters over the course of this and next month. Technically, Ukraine is fully ready.



I am grateful to António for his… pic.twitter.com/kd8DC6dIlw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

Із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою обговорили нашу євроінтеграцію. Розраховуємо на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців. Технічно Україна повністю готова.



Дякую Антоніу за підтримку і за особисті зусилля в розблокуванні… pic.twitter.com/PCHezxz6OI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.