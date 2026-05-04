Γερμανός ΥΠΟΙΚ: Η ΕΕ δεν επιθυμεί κλιμάκωση της εμπορικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, αλλά είναι έτοιμη να αντιδράσει

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιθυμεί κλιμάκωση της εμπορικής σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι είναι ενωμένη και έτοιμη να αντιδράσει σε τυχόν νέους δασμούς.

«Δεν θέλουμε κλιμάκωση, θέλουμε να συμφωνήσουμε σε μια κοινή πορεία με τους Αμερικανούς, αλλά εμείς στην Ευρώπη είμαστε επίσης προετοιμασμένοι και συντονισμένοι», δήλωσε ο Λαρς Κλίνγκμπεϊλ πριν από τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Έχουμε δει στο ζήτημα της Γροιλανδίας ότι είναι καλό όταν εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε προετοιμασμένοι και ενωμένοι», πρόσθεσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 25% από το 15% που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.