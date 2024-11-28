Ρουμανία: Πώς ο φιλορώσος Καλίν Γκεοργκέσκου διεκδικεί την προεδρία της Ρουμανίας

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ακροδεξιός, φιλορώσος και τικ τόκερ, ο Καλίν Γκεοργκέσκου αποτελεί τον νικητή – έκπληξη για όλους, εντός κι εκτός Ρουμανίας, αφού όχι μονάχα πέρασε κάτω από τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων κι έκοψε πρώτος το εκλογικό νήμα, αλλά επειδή δεν έχει καν κόμμα και συνεπώς ούτε και γραφεία. Κάμερες και δημοσιογράφοι χρειάστηκε να τον περιμένουν στο κατώφλι του σπιτιού του για μία δήλωση το βράδυ των εκλογών.

Πώς λοιπόν τα κατάφερε; Η συμμετοχή στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών δεν ήταν χαμηλή. Αντιθέτως, κινήθηκε στο 51%, όπως ακριβώς και πέντε έτη πριν.

Όπλο του αποδεικνύεται η δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Tik Tok. Μέσω αυτής ο Καλίν Γκεοργκέσκου κατόρθωσε να διεξάγει ολόκληρη προεκλογική εκστρατεία, καθώς το εν λόγω Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης αποδείχθηκε ιδιαιτέρως ελαστικό στα όρια του με τον ίδιο να είναι σε θέση να κάνει και να λέει ό,τι θέλει. Η λαϊκιστική του ρητορική, που με τόσο πάθος εκείνος καταπιάνεται, βρήκε ένα καταφύγιο γόνιμο αρκετά, ώστε να ανθίσει μέσω της πανεύκολης, για τους χρήστες του μέσου, παρασκευής περιεχομένου. Χρησιμοποιεί μάλιστα και δραματική μουσική, ενώ κάθε βίντεό του έχει και υπότιτλους από τα όσα ο ίδιος ή κάποιος άλλος λέει.

Ενδεικτικά, το 2020 επέλεξε να κινηματογραφήσει τον ίδιο να κολυμπά στο παγωμένο νερό, ενώ τα πάντα τριγύρω ήταν καλυμμένα με χιόνι. Στόχος του ήταν να (απο)δείξει πως τα εμβόλια ήταν τελείως άχρηστα και πώς μία βουτιά, εν μέσω πολικών θερμοκρασιών, ήταν η λύση για ένα δυνατό ανοσοποιητικό.

Τέσσερα χρόνια μετά αρκέστηκε να πει ότι ο κορωνοϊός δεν υπάρχει, αφού «κανείς δεν τον έχει δει» και επέλεξε να διανθίσει το επιχείρημά του αποκτώντας έναν ακόμη σύμμαχο, ο οποίος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό, που κατά τον ίδιο τον Γκεοργκέσκου είναι «η μοναδική και αληθινή επιστήμη».

Είναι 62 ετών και προσέχει πολύ την εμφάνισή του. Εμφανίζεται πάντοτε φρεσκοξυρισμένος και φροντίζει να αναδεικνύει την εξαιρετικά καλή φυσική του κατάσταση είτε τρέχοντας σε διάδρομο γυμναστικής, είτε εξασκώντας το τζούντο, είτε ακόμη και ιππεύοντας ένα άλογο όπως έχει κάνει και ο Πούτιν, αλλά με μία διαφορά. Ο Γκεοργκέσκου δεν εμφανίστηκε ημίγυμνος όπως είχε προτιμήσει να φωτογραφηθεί ο Ρώσος πρόεδρος αλλά επέλεξε να φορά μία παραδοσιακή μπλούζα της Ρουμανίας.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ παραμένουν σοκαρισμένοι από τη νίκη του Γκεοργκέσκου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, αφού ο ίδιος πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να "καταταγεί" στην κατηγορία «ένας ακόμη ριζοσπαστικός λαϊκιστής της δεξιάς» που μιλά κατά της Δύσης, αλλά υπέρ της Μόσχας και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τον «πολεμούν».

Όπως σημειώνει η ευρωπαϊκή έκδοση του Politico, η Ρουμανία ανήκει στα πρώην μέλη της Σοβιετικής Ένωσης τα οποία παραμένουν περισσότερο επιφυλακτικά κατά της Ρωσίας, αλλά ο ενθουσιασμός του Γκεοργκέσκου υπέρ του Πούτιν δεν του έχει κοστίσει στην κάλπη.

«Ο Πούτιν δείχνει να αγαπά τη χώρα του» έχει πει, προσθέτοντας ότι «η Ρουμανία θα μπορούσε να κάνει κάτι με λίγη από τη σοφία της Ρωσίας».

Σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδειχθεί επικριτικός τονίζοντας ότι το Βουκουρέστι έχει πλέον υποταχθεί στη Δύση. Επιμένει δε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επέμβει σε περίπτωση που η Ρουμανία δεχθεί επίθεση και καλεί να μπει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει κακό στη χώρα του.

Την ίδια στιγμή ασπάζεται πολλές θεωρίες συνωμοσίας, όπως εκείνες του αντιεμβολιαστικού κινήματος, έχει αποκαλέσει "ήρωες" τα μέλη του φασιστικού κινήματος της Ρουμανίας κατά τον Β ΠΠ, και εμφανίζεται ως υπερασπιστής του χριστιανισμού.

«Είμαστε στα χέρια του Θεού» είπε, ακόμη κι όταν ισχυρίστηκε πως δεν ξόδεψε χρήματα για την προεκλογική του εκστρατεία ενώ χαρακτήρισε την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ως «προσευχή για το έθνος».

Κόμμα του λέει πως είναι η Ρουμανία και πως δεν χρειάζεται να διεξάγει πολιτική εκστρατεία, αφού η συμμετοχή του στις εκλογές αποτελεί ένα «κάλεσμα».

Κατά τους πολιτικούς αναλυτές, η εμφάνιση του Γκεοργκέσκου οφείλεται στη φθορά των δύο παραδοσιακών κομμάτων στη Ρουμανία που για τους πολλούς πλέον θεωρούνται «ανίκανα» με τη χώρα να έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια μία σειρά από κρίσεις εξαιτίας των οποίων η εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτά έχει μειωθεί.

Η θέση του προέδρου στη χώρα θεωρείται περισσότερο συμβολική. Ωστόσο, εκπροσωπεί τη Ρουμανία στη διεθνή σκηνή και μπορεί να παραμένει ιδιαιτέρως επιδραστικός στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής.

Συνεπώς, εάν ο Καλίν Γκεοργκέσκου καταφέρει να επιβιώσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στις 8 Δεκεμβρίου, τότε θα αναλάβει τα ηνία σε μία χώρα που συνορεύει με την εμπόλεμη Ουκρανία στα ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόσο οι Βρυξέλλες όσο και το Κίεβο θα κινδυνεύσουν να χάσουν ένα μέλος της δυτικής συμμαχίας σε μία κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο, λίγες εβδομάδες προτού επιστρέψει στο Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μέχρι σήμερα, το Βουκουρέστι έχει διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο στη στήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία.

Το λιμάνι της Κωνστάντζας αποτελεί ζωτικής σημασίας διάδρομο για την αποστολή ουκρανικών εξαγωγών σιτηρών προς τα έξω και την αποστολή στρατιωτικών προμηθειών προς τα μέσα, ενώ η αεροπορική βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου (Mihail Kogălniceanu) στη Μαύρη Θάλασσα – μόλις 300 χιλιόμετρα μακριά από την Οδησσό και 400 χιλιόμετρα από τη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης στη Ρωσία Κριμαίας - οδεύει να γίνει η μεγαλύτερη του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.