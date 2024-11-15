Ουκρανία: «Μαζική» επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό, 35χρονη νεκρή

«Μαζική» ρωσική επίθεση τη νύχτα είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της γυναίκα στην Οδησσό, μεγάλο λιμάνι της νότιας Ουκρανίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Η Οδησσός για ακόμη μια φορά υπέστη μαζική επίθεση του εχθρού (...) Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνθρωπος είναι νεκρός» και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δυο παιδιά, ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών μέσω Telegram.

Το θύμα είναι «γυναίκα 35 ετών που κοιμόταν κοντά σε παράθυρο», σύμφωνα με τον δήμαρχο του λιμανιού αυτού στη Μαύρη Θάλασσα, τον Χενάντι Τρουχάνοφ, που εκφράστηκε μέσω του ίδιου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ, «πολυκατοικία στο κέντρο της Οδησσού καταστράφηκε, διαμερίσματα πήραν φωτιά, (άλλες) πολυκατοικίες, εκκλησία και κάπου τριάντα οχήματα υπέστησαν ζημιές» εξαιτίας της επίθεσης.

Στοχοποιήθηκε επίσης αγωγός του συστήματος θέρμανσης της πόλης και μονάδα θέρμανσης αναγκαστικά διέκοψε τη λειτουργία της, κατά την ίδια πηγή.

Σε στιγμιότυπα που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εικονίζονται πυροσβέστες καθώς προσπαθούν να σβήσουν πυρκαγιά σε τριώροφο κτίριο και προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένη.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις τελευταία εντείνουν τις επιθέσεις τους στη νότια Ουκρανία και έχουν ιδίως βάλει στο στόχαστρο πολιτικά πλοία σε λιμάνια στην περιφέρεια της Οδησσού, ενώ από την άλλη το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία ή τομείς της ουκρανικής ελεγχόμενες από τον ρωσικό στρατό.

Τη νύχτα της 7ης προς 8η Νοεμβρίου, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν στην Οδησσό, έπειτα από αεροπορική επιδρομή που προκάλεσε πυρκαγιά σε σπίτια και αποθήκες, σύμφωνα με τις αρχές.

Εδώ αι μήνες, η ουκρανική κυβέρνηση απαιτεί από τους δυτικούς συμμάχους της να της διαθέσουν περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αποκρούει τις ρωσικές επιθέσεις.

Ο επικεφαλής του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας Σεργκέι Σαϊγκού από την πλευρά του έκρινε πως η Δύση θα έπρεπε να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα αν θέλει πραγματικά να βάλει τέλος στα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

