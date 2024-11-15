Ο Κιμ διατάσσει να αρχίσει «μαζική παραγωγή» drones εφόδου

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν διέταξε να δοθεί προτεραιότητα στη «μαζική παραγωγή» drones εφόδου, αφού παρακολούθησε χθες Πέμπτη δοκιμή συστήματος του είδους σε εργοστάσιο, μετέδωσε το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθεί σύστημα σειριακής παραγωγής το συντομότερο δυνατόν και να περάσει σε μαζική παραγωγή» drones ικανών να φέρουν εκρηκτική γόμωση, ανέφερε το KCNA.

Το συγκεκριμένο είδος τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σχεδιάζεται ώστε να πέφτει πάνω σε εχθρικούς στόχους, δρώντας σαν πολύ πιο φθηνό υποκατάστατο κατευθυνόμενων πυραύλων.

Η Πιονγκγιάνγκ αποκάλυψε τέτοιου είδους UAVs δικής της παραγωγής για πρώτη φορά τον Αύγουστο, με ειδικούς να εκτιμούν πως πιθανόν η απόκτηση αυτή της δυνατότητας οφείλεται στην ενίσχυση της συμμαχίας της με τη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής δοκιμής, drones έπληξαν «με ακρίβεια» τους στόχους αφού πέταξαν ακολουθώντας προκαθορισμένες τροχιές, σύμφωνα με το KCNA.

«Τα drones εφόδου-αυτοκτονίας προς χρήση σε διάφορες εμβέλειες έχουν αποστολή να πλήττουν με ακρίβεια όλους τους εχθρικούς στόχους στο έδαφος και στη θάλασσα», συνέχισε το πρακτορείο.

Για τον κ. Κιμ, τα όπλα του είδους είναι «στοιχείο εύκολο να χρησιμοποιηθεί» λόγω του συγκριτικά χαμηλού κόστους παραγωγής τους και την ευρεία γκάμα εφαρμογής τους, πάντα σύμφωνα με το KCNA.

Σημείωσε πως η Βόρεια Κορέα «πρόσφατα έδωσε σημασία» στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων και στην ένταξή τους στη συνολική στρατιωτική στρατηγική ης χώρας.

Ειδικοί εκτιμούν πως τα drones αυτά, οπτικό υλικό που εικονίζει κάποια δημοσιεύθηκε από κρατικά ΜΜΕ τον Αύγουστο, έχουν μεγάλες ομοιότητες με το «Lancet 3», ρωσικής κατασκευής, το «Harop», ισραηλινής κατασκευής, και το «Hero 30», επίσης ισραηλινής κατασκευής.

Η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να απέκτησε πρόσβαση στις τεχνολογίες αυτές από τη Ρωσία, που με τη σειρά της πιθανόν τις προμηθεύτηκε από το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπάρχουν υποψίες πως τις απέκτησε με πειρατεία ή κλοπή από το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση του αρχηγού του κράτους και γενικού γραμματέα του Κόμματος Εργατών της Κορέας καταγράφεται σε περίοδο μεγάλης έντασης ανάμεσα στη Νότια Κορέα και στη Βόρεια Κορέα, που πρόσφατα έκανε δοκιμή πυραύλου που παρουσιάστηκε ως ο πιο προηγμένος στο οπλοστάσιό της και κατηγορείται από τη Δύση, τη Σεούλ και το Κίεβο πως ανέπτυξε χιλιάδες στρατιώτες της για να βοηθήσουν τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.