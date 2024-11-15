ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο υπόσχονται ομαλή μεταβίβαση

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον διάδοχό του γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο για να συζητήσουν σχετικά με τη μεταβίβαση της ηγεσίας της αμερικανικής διπλωματίας, διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ το Πεντάγωνο από την πλευρά του υποσχέθηκε «ήρεμη» και «επιτυχή» μετάβαση.

«Δεν έχω καμιά αμφιβολία πως τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν, θα γίνουν επαρκείς επαφές» ανάμεσα στους κ.κ. Ρούμπιο και Μπλίνκεν, είπε στους διαπιστευμένους συντάκτες ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Βεντάντ Πατέλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προχθές Τετάρτη πως θα αναθέσει στον γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο τη θέση του υπουργού Εξωτερικών.

Ο 53χρονος πολιτικός που εκλέγεται στη Φλόριντα, γνωστός για τις εξαιρετικά εχθρικές θέσεις του έναντι της Κίνας, του Ιράν, της Βενεζουέλας, θα είναι «παθιασμένος υπερασπιστής του έθνους μας, αληθινός φίλος για τους συμμάχους κι ατρόμητος πολεμιστής που δεν θα υποχωρήσει ποτέ έναντι των αντιπάλων μας», διαβεβαίωσε ο εκλεγμένος πρόεδρος σε ανακοίνωσή του.

Στο υπουργείο Άμυνας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Σαμπρίνα Σιγκ υποσχέθηκε πως «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε συντεταγμένη και ήρεμη μετάβαση».

«Όταν η ομάδα του επόμενου υπουργού (Άμυνας των ΗΠΑ) είναι έτοιμη για τη μετάβαση, θα εγγυηθούμε πως θα είναι επιτυχής», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών, χωρίς πάντως να αναφερθεί σε κάποια επαφή ανάμεσα στον απερχόμενο υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν και αυτόν στον οποίο θα αναθέσει το αξίωμα ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Πιτ Χέγκσεθ.

Αυτός ο τελευταίος, τα τελευταία χρόνια παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου Fox News, που προτιμά η αμερικανική δεξιά, είναι παρασημοφορημένος πρώην ταγματάρχης πεζικού της Εθνοφρουράς, που είχε δράσει στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Αν ο 44χρονος, που ουδέποτε διοίκησε οποιονδήποτε θεσμό, επιβεβαιωθεί από την αμερικανική Γερουσία, θα αναλάβει να διευθύνει τους 3,4 εκατ. στρατιωτικούς και πολίτες που εργάζονται για το υπουργείο Άμυνας και να διαχειριστεί φαραωνικό προϋπολογισμό 850 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η κυρία Σιγκ ερωτήθηκε επίσης για τα σχέδια της μελλοντικής κυβέρνησης Τραμπ να μειώσει τις δαπάνες του ομοσπονδιακού κράτους και να διώξει ανώτερους αξιωματικούς που θεωρεί «woke». Η εκπρόσωπος δεν απάντησε άμεσα, αλλά παρέπεμψε στα προβλήματα που είχε προκαλέσει η παρεμπόδιση των διορισμών 425 αξιωματικών από Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή εκλεγμένο στην Αλαμπάμα, τον Τόμι Τάμπεριβιλ, ο οποίος εναντιωνόταν στην πολιτική του Πενταγώνου όσον αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση.

Το Κογκρέσο τελικά ενέκρινε τους διορισμούς τον Δεκέμβριο του 2023.

«Θα θυμάστε την περίοδο που είχαμε σε εκκρεμότητα (τους διορισμούς) μεγάλου αριθμού στρατηγών και ανώτερων αξιωματικών (...) και έτσι είχαμε κόσμο που εργαζόταν σε δύο, τρεις θέσεις ταυτόχρονα: ναι, αυτό θα είχε αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και στο ηθικό και στο υπουργείο», προειδοποίησε η Σαμπρίνα Σιγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.