Ρωσικά drone έπληξαν την Οδησσό

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Οδησσού, πλήττοντας ένα κτίριο κατοικιών και εγκαταστάσεις του δικτύου θέρμανσης της περιοχής, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Explosions all over Odesa now with Russia attacking the entire city with ballistic missiles and drones.



Zero military objective while piece of shit Biden forbids us from striking Russia's launchers and airfields.



Ukrainians are expected to continue playing by US rules. pic.twitter.com/JuoIEORqyV — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 14, 2024

«Άλλη μια τρομοκρατική ενέργεια στην Οδησσό. Επλήγη κτίριο κατοικιών», έγραψε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Από την επίθεση του εχθρού καταστράφηκε ο κύριος αγωγός του δικτύου θέρμανσης» στην περιοχή, ανέφερε ο δήμαρχος Χενάντι Τρουχάνοφ.

Οι ουκρανικές αρχές είχαν σημάνει νωρίτερα συναγερμό για επικείμενη αεροπορική επιδρομή, καλώντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

