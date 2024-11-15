Λογαριασμός
«Σφυροκόπημα» από ρωσικά drone στην Οδησσό- Δείτε βίντεο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον της Οδησσού, πλήττοντας ένα κτίριο κατοικιών και τις εγκαταστάσεις δικτύου θέρμανσης

Ρωσικά drone έπληξαν την Οδησσό

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Οδησσού, πλήττοντας ένα κτίριο κατοικιών και εγκαταστάσεις του δικτύου θέρμανσης της περιοχής, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

 

 «Άλλη μια τρομοκρατική ενέργεια στην Οδησσό. Επλήγη κτίριο κατοικιών», έγραψε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ σε ανάρτησή του στο Telegram.

 

«Από την επίθεση του εχθρού καταστράφηκε ο κύριος αγωγός του δικτύου θέρμανσης» στην περιοχή, ανέφερε ο δήμαρχος Χενάντι Τρουχάνοφ.

Οι ουκρανικές αρχές είχαν σημάνει νωρίτερα συναγερμό για επικείμενη αεροπορική επιδρομή, καλώντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια.

